Историческо: 8-годишно дете победи гросмайстор в класически шахматен турнир

Ашват Каушик се справи с 37-годишния поляк Яцек Стопа в четвъртия кръг на Burgdorfer Stadthaus Open в Швейцария. Любопитното е, че само преди месец друго 8-годишно момче - Леонид Иванович, стана първият играч под деветгодишна възраст, победил гросмайстор в класическа партия.

