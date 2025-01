Историческо: За пръв път европеец слезе под 27 минути на 10 км - и не се казва Ингебригтсен

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

За пръв път европеец счупи 27-минутната бариера на дистанцията от 10 километра! Неговото име дори не е Якоб Ингебригтсен - европейският атлет, с когото свързваме най-бързите бягания в средните и дълги дистанции. Историческият успех бе постигнат от шведския атлет Андреас Алмгрен, който финишира 10-километровото състезание на шосе във Валенсия, слизайки под заветните 27 минути с впечатляващ резултат от 26:53.

Алмгрен постави европейски рекорд на 10 км на шосе и спечели състезанието във Валенсия, а кенийката Хелън Лобун триумфира при жените с 29:30 мин. - на 44 секунди от световния рекорд на Агнес Нгетич, която го постави на същото състезание преди година. И докато при жените състезанието започна с бързо темпо с график почти за световен рекорд и леко намаляне в края, то при мъжете бягането не бе равномерно, като се получи силно изразен негативен сплит.

Andreas Almgren wins the Valencia 10km in a European record of 26:52 (TBC).



Ten years ago the Swedish athlete won 800m bronze at the World Under-20 Champs but has now found his niche as a long distance runner. pic.twitter.com/nzGOoUzsNz