Канада потъна в скръб: Почина голяма легенда в хокея

Феновете на хокея в Канада потънаха в скръб, след като голямата легенда на спорта Марсел Бонин е починал на 93-годишна възраст. Скръбната вест бе потвърдена от НХЛ. Лявото крило играе дванадесет сезона в Националната хокейна лига на САЩ и Канада и успява да спечели четири пъти Купа „Стенли“. Веднъж той триумфира с отбора на Детройт Ред Уингс и три пъти с Монреал Кънейдиънс.

В кариерата си Марсел Бонин е носил още екипа на Бостън Брюинс, както и в нискоразрядните Жолиет Сайклонс, Троа-Ривие Фламбо, Шауинигън Фолс Катарактс, Квебек Ейсес, Сейнт Луис Флайърс и Рочестър Американс. Легендарният канадец се отказва от хокея през 1962-ра на едва 31-годишна възраст. Причината е тежка контузия на гърба, която получава при сблъсък със защитника на Детройт Ред Уингс Пийт Гогън. Марсел Бонин така и не успява да се възстанови от травмата и решава, че е настъпил момента да сложи край на състезателната си кариера.

The NHL Alumni Association is deeply saddened to learn that Marcel Bonin has passed away at the age of 93.



Marcel began his NHL career with the Detroit Red Wings in 1952 and won his first Stanley Cup in 1955 with Detroit after his Wings defeated the Montreal Canadiens in the… pic.twitter.com/BXAUi5a3ZN