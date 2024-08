Кит открадна шоуто на Олимпийските игри (ВИДЕО)

В понеделник следобед, когато всички погледи бяха насочени към океана по време на последния ден от състезанието по сърф на Олимпийските игри в Париж, провеждащо се край остров Таити, се появи изненадващ гост. Докато бразилката Татяна Уестън-Уеб и Бриса Хенеси от Коста Рика бяха във водата, борейки се за място на финала, очите на феновете в Теахупо бяха приковани в кит, който се възползва от момента и изскочи над водата. Макар и доста далеч от състезателките огромният бозайник буквално открадна шоуто.

this whale that showed up during #Olympic2024 surfing just won the tournament for me pic.twitter.com/4XQVCzW2zI