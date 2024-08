Олимпийска сензация на 11 години: Женг Хаохао покорява Париж с усмивка

На 11 години Женг Хаохао е най-младата участничка на Олимпийските игри в Париж, която някога е представяла Китай. Тя беше сред участничките в състезанието по скейтборд парк за жени. Женг завърши на 18-то място в предварителния кръг с най-добър резултат от 63,19 точки.

Другите състезатели ѝ се усмихват и я окуражават, когато тя минава покрай тях, след като завършва своя ход по време на тренировка. На олимпийската сцена тя изглежда напълно спокойна и не показва признаци на внимание, което я залива.

Това е връх на забележителния възход на състезателката от Хуейджоу, чийто късен скок в олимпийските квалификационни серии в Шанхай и Будапеща ѝ позволи да вдигне световната си ранглиста до 26-о място и да се включи в олимпийската надпревара. Интересно е, че момичето е родено един ден преди края на Игри в Лондон ппрез 2012 година.

China’s youngest ever Olympian 🇨🇳



11-year-old Zheng HaoHao competes in the women’s skateboarding 🛹



She was born on the penultimate day of London 2012.#Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/0DeAlFf32k