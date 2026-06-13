Никола Цолов отново в битка за точки във Формула 2: кога и къде да гледаме спринта за Гран при на Барселона

След лошо стеклите се обстоятелства третия кръг на Формула 2 в Монреал, Никола Цолов не просто показа, че може да се върне в играта. Той го направи със стил. Българският лъв спечели Гран при на Монако и вече е само на точка от лидера във временното класиране Габриеле Мини. А сега дойде времето за първото състезание, което може да донесе точки на Цолов в Испания. Днес, на 13 юни, ще се проведе спринта за Гран при на Барселона.

Спринтът за Гран при на Барселона: Начален час и ТВ

Днес за пилотите от Формула 2 предстои спринта за Гран при на Барселона. В Монреал Никола Цолов беше наказан и не взе нито една точка, но в Монте Карло, макар и само с 1 пункт, той се върна на верния път. Сега Българският лъв ще търси още повече точки, за да се завърне на първото място във временното класиране.

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В колко часа е спринтът за Гран при на Барселона?

Спринтът за Гран При на Барселона ще се проведе днес, на 13 юни. Той е с начален час 15:15 ч. българско време. В него пилотите ще трявба да обиколят пистата 26 пъти.

Коя телевизия ще излъчва спринта?

Спринтът за Гран При на Барселона ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, по който ще бъде излъчвано състезанието е Diema Sport 3. Ако нямате възможност да гледате тренировката на Никола Цолов на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след нейния край в спортната секция на Actualno.com.

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