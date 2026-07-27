Голямата италианска надежда, която остави плувния басейн, за да покори света на шоубизнеса

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

За какво мечтаехте като деца? Да станете известен спортист, музикант, певец, актьор? Понякога тези мечти се сбъдват, но по-често оставаме с тях за цял живот. Все пак доста хора успяват да сбъднат своята мечта. Най-вече благодарение на талант в конкретна област. Има обаче една много рядка порода хора. Хора, които имат разнородни таланти и желание да опитат късмета си в сфери, в които дори и не са предполагали, че могат да пробият.

Такава е и днешната история в рубриката „Пас към миналото“. История за едно момче от Неапол, което успя да сбъдне всички свои мечти и да покори света. Неговото име е Карло Педерсоли. По-известен е обаче като Бъд Спенсър.

Карло Педерсоли от малък се занимава с плуване

Карло Педерсоли е роден на 31 октомври 1929-та в Санта Лучия – един от най-известните райони на Неапол. Когато е едва на 11 години, семейството му се мести в Рим, където баща му Алесандро работи. В столицата Карло се записва в един от местните плувни отбори. Още преди да навърши 17 нашият герой завършва гимназия с пълно отличие и влиза в университет с профил „Химия“.

През 1947-ма обаче семейството отново се мести. Този път в Южна Америка, а това принуждава Карло да загърби ученето и да последва родителите си. Между 1947-ма и 1949-та Педерсоли работи в италианското консулство в бразилския град Ресифе, където се научава да говори перфектно португалски.

Става първият италианец, който плува 100 метра за под една минута

Карло се завръща в Италия през 1949 година и става част от тима на Лацио по водна топка. Той също така продължава и с кариерата си на плувец като е седемкратен шампион на страната – четирикратен в щафетите 4х200 свободен стил, както и на 4х100 смесена щафета. Благодарение на успехите си в басейна той става част от националния отбор на Италия по плуване. Педерсоли участва с тима на Европейското първенство във Виена, където достига до финалите на 100 метра свободен стил и 4х200 метра щафета. За негово съжаление обаче не успява да вземе нито един медал, тъй като на 100 метра завършва пети, а щафетата на Италия се нарежда четвърта на финала на 4х200 метра.

На 19 септември 1950 година Педерсоли влиза в историята на италианското плуване. Той става първият състезател в страната, който успява да преплува 100 метра свободен стил за под една минута – времето му е 59,5 секунди. На следващата година Карло взима сребърен медал на 100 метра свободен стил от Средиземноморските игри в Александрия, Египет.

Педерсоли участва два пъти на Олимпийски игри

Страхотните резултати гарантират на младия италианец участие на Олимпийските игри през 1952-ра. В Хелзинки Карло плува много силно и достига до полуфиналите на 100 метра свободен стил, където в крайна сметка отпада. Само две години по-късно той вдига титлата на Италия по водна топка с отбора на Лацио. През 1955-та пък печели златен медал с националния тим на страната по водна топка от Средиземноморските игри в Барселона.

Карло е част от националния отбор на Италия и за Олимпийските игри в Мелбърн през 1956-та. В Австралия Педерсоли отново се представя на доста високо ниво, но отново отпада на полуфиналите на 100 метра свободен стил. Впоследствие той се отказва от плуването на едва 28-годишна възраст.

Кариерата в киното и раждането на Бъд Спенсър

Още като действащ състезател Карло Педерсоли участва в няколко италиански филма, в които или е статист, или има съвсем малка роля. Една от най-известните ленти, в които участва, е „Героят на нашето време“ Марио Моничели. През 1960-та вече бившият плувец влиза активно в шоубизнеса. Първоначално Карло работи за звукозаписната компания „RCA Records”, където пише музика и текстове за някои от най-популярните италиански изпълнителите като Рита Павоне, Орнела Ванони и Нико Фиденко. Няколко години по-късно е продуцент на документални филми за телевизия РАИ.

През 1967-ма Педерсоли получава предложение за главна роля във филма „Бог прощава, аз не“ на Джузепе Колици. Там той се запознава с Марио Джироти, който след това става негов екранен партньор. Тъй като лентата е от така наречения жанр „спагети уестърн“, дуото решава, че трябва да не използва имената си, а псевдоними. Причината е, че имената им звучат прекалено италиански. Педерсоли избира да се преименува на Бъд Спенсър – Бъд от известната американска бира „Бъдуайзър“, а Спенсър от любимия му актьор Спенсър Трейси. Джироти пък става Терънс Хил.

Така се ражда легендата за Бъд Спенсър и Терънс Хил. През годините те снимат общо 18 филма – всеки от които се превръща в истински хит като се прожектират в Европа, Азия и Южна Америка. Двамата италианци добиват световна слава. Последната лента на Бъд Спенсър и Терънс Хил е „Битката преди Коледа“, който излиза през 1994-та.

Великият италианец си отиде от този свят преди 10 години

След края на филмовата си кариера Карло Педерсоли за кратко е общински съветник на окръг Лацио. „В моя живот съм правил всичко. Има само три неща, които не съм бил – балетист, жокей и политик. Като се има предвид, че първите две няма как да ги постигна – ще се пробвам в политиката“, казва тогава звездата.

Бъд Спенсър почина на 27 юни 2016-та на 86-годишна възраст. Неговият син Джузепе споделя, че легендарният актьор си е отишъл от този свят „спокойно и в обкръжението на своето семейство“. Последната дума на великия италианецът пък е била „Grazie“.

Това е историята на Карло Педерсоли, познат на света като Бъд Спенсър. Италианецът, който успя да постигне всяка една своя мечта и не се поколеба да пробва късмета си в различни сфери от живота дори и да се провали. Защото човек никога не знае дали ще бъде успешен в нещо, ако поне не си даде шанс да опита.

Автор: Бойко Димитров

ОЩЕ от „Пас към миналото“: Перничанинът, който блестеше с екипите на Миньор и Металург, но се превърна в емблема на Левски