Никола Цолов след Будапеща: "Научих много, няма такова нещо като провал"

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов излезе с позиция, след като завърши седми в Гран при на Будапеща през изминалия уикенд. Той записа само 6 точки, но все пак остава лидер в генералното класиране. Самият Цолов определи състезанието като безрезултатно, но подчерта, че това не е провал. Българския лъв сподели, че е научил много от това си представяне, което ще му е полезно занапред в кариерата.

Никола Цолов: "Успях да науча много"

Ето какво написа Никола Цолов: "Няма такова нещо като провал, трябва да натискаш и да търсиш собствените си граници. Въпреки липсата на резултати този уикенд, той беше един от тези, в които успях да науча много, което ще ми помогне в моята кариера за напред. Радвам се, че се случи сега и аз ще мога да се върна по-силен и по-завършен отвсякога. Все още водя в шампионата с 20 точки. Благодаря на всички за подкрепата ви на и извън пистата, време е за почивка".

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Никола Цолов е първи в генералното класиране

В спринта за Гран при на Будапеща Никола Цолов се сблъска със Себастиян Монтоя и не успя да завърши спринта, като така не взе нито една точка. Именно Българския лъв носеше по-голяма вина за катастрофата. Така той беше наказан и започна основното състезание от 12-а позиция, но със силно представяне успя да прекоси финиша на седмо място. Така взе 6 точки, а общият му актив стигна 167 пункта. Така той запазва преднина от 20 точки в генералното класиране пред втория Габриеле Мини.

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