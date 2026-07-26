Шампионът във Формула 1 изненада фаворитите на "Хунгароринг" за първа победа през сезона

Действащият шампион във Формула 1 Ландо Норис изненада фаворитите и триумфира в Гран При на Унгария. Това бе първа победа за британския пилот на Макларън от началото на сезона. Макс Верстапен от Ред Бул финишира втори, а последното място на подиума на "Хунгароринг" зае лидера в класирането Кими Антонели от Мерцедес. Това се случи след драматични събития по време на надпреварата и отпадане в последните етапи на другия шофьор на Макларън - Оскар Пиастри.

Ландо Норис с първа победа за сезона в Унгария

Стартиралият от полпозиция Норис прекара първата половина от състезанието в огледалата на Пиастри, след като беше изпреварен във втория завой на първата обиколка. Австралиецът направи точно толкова, колкото беше необходимо, за да запази лидерството си след това, а Макларън устоя на призивите на Норис да му бъде дадена възможност да го изпревари. Борбата в редиците на Макларън обаче се обърна на 180 градуса малко след средата на състезанието, когато Пиастри, който току-що бе излязъл от втория си питстоп, се сблъска с трафик в лицето на Карлос Сайнц. Последва удар между двамата, след който Пиастри бе принуден да се оттегли. Този момент наклони везните в полза на Норис.

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Виртуалната кола за сигурността, задействана от спирането на Пиастри, доведе до още промени, като Верстапен и Антонели останаха на пистата, за да заемат съответно второ и трето място, пред двойката от Ферари - Люис Хамилтън и Шарл Льоклер, които направиха по три спирания. Хамилтън първоначално излезе от последния си питстоп пред Антонели, но в крайна сметка отстъпи позицията, след като получи наказание от 5 секунди за превишена скорост в бокса. Това сложи край на всякакви надежди на британеца да завърши на подиума, въпреки че той продължи да натиска и да преследва Антонели до финала, а Льоклер също излезе напред за четвъртото място, след като санкцията беше наложена.

Останалата част от Топ 10 в Унгария:

Исак Хаджар зае шестата позиция с другия болид на Ред Бул, а Джордж Ръсел завърши седми след ужасен старт на състезанието, който го смъкна чак до 21-во място. Рейсинг Булс отбелязаха поредно двойно класиране в точките с Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, които се класираха на осмо и десето място, между пилота на Ауди - Нико Хюлкенберг. В най-обнадеждаващото си представяне за сезона досега дуото на Астън Мартин - Ланс Строл и Фернандо Алонсо, изведоха обновените си болиди до 13-а и 14-а позиция, като се наредиха между болидите на Алпин на Пиер Гасли и Франко Колапинто и изпревариха както Хаас, така и Уилямс. Пиастри остана да наблюдава последните 15 обиколки отстрани след отпадането си, като и Кадилаците на Валтери Ботас (прегряване на спирачките) и Серхио Перес (проблем в лявата предна част) също не успяха да завършат състезанието.

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