Ново силно каране на Никола Цолов го вкара в Топ 5 в Бахрейн

Най-добрият български пилот Никола Цолов продължава с отличното си представяне във Формула 3. 18-годишният софиянец завърши на пето място в основното състезание на пистата „Сахир“ в Бахрейн. Както е известно, вчера Българският лъв демонстрира страхотно темпо и спечели спринтовата надпревара на трасето. Днешното 5-то място е най-доброто класиране за родния състезател в дълго състезание във Формула 3 след победата му в Унгария през миналия сезон.

Никола Цолов стартира от осма позиция, но още в самото начало бе изпреварен от Тим Трамниц. След това обаче българинът, който трябваше да се бори с доста износените си гуми, даде газ и в 13-ата обиколка успя да се изкачи до шестото място. Родният пилот продължи да се движи с отлично темпо и изпревари Чарли Вирц за петата позиция. До края на надпреварата Българският лъв бе настигнал и четвъртия Туука Тапонен, но не му стигна времето, за да се пребори за мястото на финландеца.

Here's how the top 10 finished up after the Feature Race 👇#F3 #BahrainGP pic.twitter.com/Vqg49cOoMK