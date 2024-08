От маратон на спринт: Необичайното предизвикателство на Шарън Фирисуа в Париж

Състезателка по маратон участва в спринта на 100 метра на Игрите в Париж, въпреки че никога преди не се е състезавала в тази дисциплина. Леката атлетика, която за мнозина е основното събитие на Олимпийските игри, започва да се разгръща на стадион "Стад дьо Франс", а една бегачка постигна уникално постижение.

Спринтът на 100 м започна днес с предварителния кръг и сериите, преди полуфиналът и финалът да се проведат в събота. Соломоновите острови предприеха необичайния ход. В предварителния кръг се състезава Шарън Фирисуа, която е само една от двете атлетки на страната, участващи на Игрите във френската столица.

Very wild turn of events!😬



Sharon Firisua🇸🇧 of Solomon Islands holds the National Record in the 1500m, mile, 3000m, 3000mSc, 5000m, 10000m & marathon!



She didn't qualify for the marathon, so she lined up to run the 100m at the #Olympics, finishing 8th in 14.31s in her race. pic.twitter.com/zdQwckrnvL