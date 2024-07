Приятелството, което спечели олимпийското злато в Париж (ВИДЕО)

Олимпийските игри в Париж ни предоставиха още един невероятен момент, в който състезател по тратлон жертва собственото си състезание, за да помогне на съотборника си да спечели зашеметяващ олимпийски медал. В невероятен акт на самоотверженост великобританецът Сам Дикинсън се жертва за дългогодишния си приятел и съотборник Алекс Йи, за да му осигури олимпийско злато.

Състезанието беше пренаредено от вторник сутринта в сряда след проливен дъжд, който повлия на нивото на замърсяване на река Сена, а Дикинсън поведе във финалния преход след силно представяне в плувната част. Той държеше силно темпо на велосипеда, но когато се стигна до беговия участък, Дикинсън направи нещо сензационно. Той помогна на Алекс Йи, специалист по бягане на 10 км в триатлона, да се насочи към предната част и се погрижи никой да не излезе от групата. След това 27-годишният мъж се оттегли в самото начало на беговия участък, за да си почине за щафетата за смесени отбори в понеделник.

След като на последната обиколка изоставането му от Хейдън Уайлд от Нова Зеландия беше около 12 секунди, Йи включи форсажа и се отдалечи, за да изпревари съперника си и да спечели петия златен медал за отбора на Великобритания във френската столица. Йи записа невероятното време от 1:43:33 ч., с шест секунди пред сребърния медалист Уайлд.

След края на надпреварата Йи и Дикинсън взеха участие в блестящо интервю за Eurosport, в което разсъждаваха за пътя който са изминали заедно. Двамата се познават още от деца, като още от ученическите им години до университета а живяли заедно. Йи отбеляза колко пъти Дикинсон го е вдигал от леглото, а сега го издигна до олимпийския връх. Самият Дикинсън подчерта колко трудно е било да се направи жертвата, но смята, че всичко си е струвало заради триумфа.

