Само на 26 години: Почина професионален MMA боец

'От името на цялата Международна федерация по смесени бойни изкуства сме дълбоко натъжени от кончината на Конър Хитчънс. Безкрайно сме благодарни на Конър за времето, прекарано на платформата на IMMAF, и за гордото представяне на националния отбор на Обединеното кралство като отличен състезател на европейските и световните първенства през 2015 и 2016 г. Изказваме най-дълбоки съболезнования на семейството и близките на Конър", гласи официалната позиция на президента на Международната федерация по смесени бойни изкуства Керит Браун.

We are saddened to learn of the passing of Cage Warriors featherweight Connor Hitchens. The entire CW family extends heartfelt condolences to his family and friends during this difficult time. RIP 🙏 pic.twitter.com/ilwcAwQJsK

Хичънс изиграва близо 20 аматьорски ММА срещи в периода 2013-2017 година. След това се присъединява към професионалистите, където печели шест от осем сблъсъка. Във визитката му се открояват победи над бойци, които по-късно пробиват във веригите “Bellator” и “Professional Fighters League”, съобщават колегите от Sportal.bg

