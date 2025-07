50% шанс за търговско споразумение с ЕС: Тръмп каза къде "няма място за маневриране" (ВИДЕО)

"Има 50% шанс за търговско споразумение с ЕС по въпроса за митата", заяви американският президент Доналд Тръмп пред репортери преди да замине за Шотландия, предаде италианската информационна агенция ANSA. САЩ обаче може да не постигнат търговско споразумение с Канада, уточни той преди да замине, предполагайки, че администрацията му би могла едностранно да определи митническа ставка. Припомняме, че на 12 юли американският президент обяви, че стоварва нови тежки мита от 30% на всички стоки от ЕС от 1 август. За целта - президентът на САЩ изпрати писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. С датата 1 август той даде време за договаряне на търговска сделка. ОЩЕ: Тръмп каза при какви условия ще намали митата за ЕС

На свой ред Европейската комисия (ЕК) планира да представи на страните членки на ЕС за одобрение ответни мита върху американски стоки за 93 милиарда евро.

Припомняме, че преди дни Тръмп каза, че САЩ са готови да намалят митата си, застрашаващи европейските стоки, ако ЕС отвори още пазара си за американските компании.

Тръмп също обяви, че днес ще бъдат изпратени допълнителни писма относно тарифите и повтори, че крайният срок остава 1 август. „Няма много място за маневриране по отношение на стоманата и алуминия“, уточни той относно митата върху тези два метала.

Американският президент заяви също, че е имал добра среща вчера с председателя на Федералния резерв Джером Пауъл и че е останал с впечатлението, че той може би е готов да понижи лихвените проценти.

BREAKING: President Trump expresses optimism about trade deals featuring minimal tariffs with the EU, China & other countries but not Canada. “We haven’t really had a lot of luck with 🇨🇦…not really a negotiation. We don’t have a deal with 🇨🇦- - we haven’t been focused on it.”… pic.twitter.com/lMHTNg2AGx