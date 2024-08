Справедливостта възтържествува: Върнаха сребърния медал на кенийска атлетка след спорна дисквалификация

Международният олимпийски комитет взе решение да възстанови сребърния медал на кенийска атлетка след спорна дисквалификация. В понеделник вечерта Фейт Кипиегон се бори за олимпийско злато на Игрите в Париж във финала на 5000 м при жените заедно с действащата шампионка Сифан Хасан от Нидерландия.

30-годишната състезателка беше изпреварена от съотборничката си Беатрис Чебет в последните етапи на надпреварата и трябваше да се задоволи със среброто, а Сифан Хасан спечели бронза. Малко след състезанието бе обявено, че Кипиегон е дисквалифицирана, тъй като е избутала грубо етиопската бегачка Гудаф Цегай по време на предпоследната обиколка.

Between Faith Kipyegon and Tsegay who shoved the other?

Here is a closer Video pic.twitter.com/GR8EpF0xlr