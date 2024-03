Терористична заплаха: Париж 2024 остава без церемония по откриване?

Източник от разузнаването съобщи пред радио Europe1, че в сегашния си вариант церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж крие заплаха от терористични атаки. Организаторите на Игрите са планирали речен парад, но според службите това крие голям риск.

"Трябва да преминем към план Б", заяви източник от разузнаването пред радиостанцията. Само преди няколко дни бивш служител в отдела по антитероризъм на ООН пък заяви, че атентатът в Москва буди опасения за тероризъм на Олимпийските игри в Париж.

Франция утвърди план за сигурност на най-високо ниво по време на Игрите. По програма церемонията по откриване трябва да се състои на 26 юли от 19:30 часа местно време. Олимпийските игри продължават до 11 август, като в тези две седмици в Париж се очаква засилено полицейско присъствие.

French intelligence services recommend canceling Olympics opening ceremony due to terrorist attack threat - Europe1 radio station



"We have to go to plan B," an intelligence source told the radio station. The current format of the river parade is too risky, he said. pic.twitter.com/Ky2ykPZafk