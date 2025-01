"Той бе най-добрият в тежка категория през този век": Реакциите на Джейк Пол и боксовият свят след оттеглянето на Фюри

Тайсън Фюри предизвика шок в света на бокса, след като по-рано днес обяви оттеглянето си. 36-годишният британец сподели новината в загадъчно видеообръщение в социалните мрежи, след като преди по-малко от месец претърпя второ поредно поражение от трикратния шампион в тежка категория Олександър Усик. "Здравейте на всички, ще направя това кратко и сладко. Искам да обявя оттеглянето си от бокса. Беше страхотно, обичам всяка една минута от това приключение", заяви Фюри, след което остави странен финал на видеото, като добави: "Ще завърша с това: Дик Търпин (б.р – известен британски бандит) носеше маска. Бог да благослови всички, ще се видим от другата страна."

Джейк Пол беше един от високопоставените бойци, които реагираха на съобщението за оттеглянето на Тайсън Фюри. "Проблемното дете" се пошегува, че ще пренасочи вниманието си към по-малкия му брат - Томи Фюри, тъй като продължава да си търси съперник след победата над Майк Тайсън през ноември. "Е, ето, че голямото изявление отмина. Предполагам, че отново трябва да се пренасочим към другия Фюри", написа Пол във вече изтрит пост в "Х".

ОЩЕ: Обективна победа или съдийска грешка? Истината зад реванша между Усик и Фюри

‼️ Jake Paul’s response to Tyson Fury retiring and seems like he’s focused on Tommy Fury 👀 pic.twitter.com/9Tb3rDVAwp