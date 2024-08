Ужас в Париж: Световен рекордьор загуби съзнание след тежък удар във финала на 3000 метра стипълчейз

Ужасяващ инцидент беляза финала на 3000 метра стипълчейз на Олимпийските игри в Париж. Световният рекордьор в дисциплината Ламеча Гирма от Етиопия загуби съзнание, след като се удари много лошо в пистата по време на финалната обиколка на надпреварата.

Ламеча Гирма бе един от фаворитите за спечелване на златен медал в дисциплината 3000 метра бягане с препятствия. Именно той бе един от лидерите във финалното състезание. На предпоследното препятствия обаче етиопецът се препъна и се свлече на пистата и изгуби съзнание.

