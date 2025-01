Велико! Феноменален Алберт Попов постигна историческа първа победа в Световната купа (ВИДЕО)

Най-добрият български скиор Алберт Попов постигна историческа първа победа в кариерата си на старт от Световната купа в ски алпийските дисциплини! Българинът направи феноменален втори манш, за да спечели нощния слалом на Световната купа в Мадона ди Кампильо (Италия). Българинът даде осмо време в първия манш, а след това изпълни перфектна втора част, за да стигне до най-добрия резултат в кариерата си и втори подиум за Световната купа след третото си място в САЩ през 2023 г. Той е вторият българин след Петър Попангелов, който записва победа на старт от Световната купа.

Алберт Попов спусна техничния първи манш за 53,04 сек., изоставайки на 1,08 сек. от временния лидер Атле Ли Макграт от Норвегия. Трудното трасе в италианския зимен център взе доста жертви още в първия манш, а още няколко фаворити отпаднаха и във втората част от състезанието. Алберт обаче направи уникален втори манш, в който никой дори не успя да се доближи до неговата класа. Той даде първо време, а стартиралите след него седем скиори така и не успяха да го победят.

Алберт Попов спечели състезанието с общо време от 1:45.22 мин. и преднина от цели 44 стотни пред втория Лоик Меяр от Швейцария и с 46 стотни пред хърватина Самуел Колега. И всичко това дойде от осма позиция за българина в първия манш, което още повече подчертава невероятното му представяне във втория манш на състезанието в Мадона ди Кампильо. А българинът сякаш предусещаше победата веднага след пресичането на финалната линия с бурна радост, знаейки че е направил перфектното спускане.

"Доста време чаках тази победа. Обичам Мадона ди Кампильо. Исках да бъда в топ форма през януари, в тази част от сезона. Поздравявам дъщеря ми и благодаря за всичко", каза Алберт Попов веднага след финала на състезанието. Успехът на българина идва точно 45 години след историческата победа на Попангелов на Световната купа в Ленгрис, Германия, постигната на днешната дата 8 януари през 1980 г. Победата на Алберт е едва втората за България на старт от Световната купа.

В края на миналата година Алберт Попов влезе в топ 10 в Алта Бадия, като показа, че започва да навлиза в добра форма, но днес изненада и най-големите си фенове с фантастична първа победа. В кариерата си Алберт има още едно четвърто, две шести и едно девето места на стартове от Световната купа.

ALBERT POPOV TAKE A BOW 🏆👏



Bulgaria's Popov just took his very first World Cup 𝑾𝑰𝑵 in some incredibly challenging conditions, and at the infamous Madonna di Campiglio no less 🤯#FISAlpine #SkiWorldCup pic.twitter.com/3vPVDgtOfc