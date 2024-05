1.6 млн. зрители на безплатен концерт на Мадона

Oще: Кратко и ясно: Мадона разкри първата дума, която едва е промълвила в болницата

С този концерт певицата завърши своето турне Celebration, което започна през октомври 2023 г. в Лондон. Очакваше се концертът да донесе 57 милиона долара на местната икономика.

Десетки хиляди зрители имаше и по крайбрейжния булевард, в околните улици, по терасите на жилищните сгради и на лодки и яхти в океана. Изпълненията на 65-годишната звезда продължиха над два часа от 22:45 ч., като организаторите раздаваха безплатно вода, а пожарни коли обливаха зрителите, когато температурата надхвърляше 30 градуса.

Организацията беше като тази за посрещането на Нова година, разходите на местните власти са около 2- млн. реала (близо 4 млн. долара) плюс вноски от мастни спонсори. Приходите за икономиката на града се изчисляват на 300 млн. реала, обяснява "Ройтерс".

