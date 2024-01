Atmosphere, DJ Shadow и Dub FX пристигат на SOFIA LIVE FESTIVAL 2024 през юни

След последното си супер успешно издание през 2023-а година SOFIA LIVE FESTIVAL, ще зарадва феновете на качествената музика с още по атрактивна програма, много позитивна енергия и истински фестивален дух.

Чуждестранните артисти

Благодарение на организаторите на фестивала, тази година родните меломани ще имат възможността за първи път да видят на живо култовото американско хип-хоп дуо от Минеаполис ATMOSPHERE. Рапърът Шон "Slug" Дейли и продуцентът Антъни "Ant" Дейвис се събират през 1996 г. и са съоснователи на Rhymesayers Entertainment - независим хип-хоп лейбъл, базиран в Минеаполис. От създаването си ATMOSPHERE са издали дванадесет студийни албума и десет EP-та. В рамките на фестивала дуото ще представи най-новата си продукция "So Many Other Realities Exist Simultaneously", в която са събрани някои от най-личните творби на бандата досега. Албумът предлага изключителен баланс и най-доброто от уникалния стил на ATMOSPHERE, а именно отлична продукция, съчетана с дълбоки и смислени текстове, които за един час те пренасят в друг свят.

В рамките на четвъртото издание на SOFIA LIVE FESTIVAL едно от най-влиятелните имена в инструменталния хип-хоп - DJ SHADOW, ще представи пред българската публика най-новия си седми студиен албум "Action Adventure". Наситен със синтезаторни звуци и емоционално двусмислен, новият инструментален албум на продуцента напомня за носталгията по звука на 80-те. Това е едно истински съживяващо и фокусирано издание, в което прозира зрялата сдържаност и минимализъм от късния период на един истински майстор на нашето съвремие. "Правилно или неправилно - аз не мисля за музикалните желания или изисквания на някой друг, а само за своите собствени" казва DJ SHADOW.

Към легендарния DJ SHADOW ще се присъедини и вдъхновяващият DUB FX, който за пореден път ще ни покаже на живо извънземната атмосфера, която той умее да създава на сцената. Benjamin Stanford от Австралия е музикален феномен, символ на новаторската музика и градска култура, който разчупва статуквото студио-клуб, излизайки на улицата с главозамайващи импровизации само с глас, FX педал и луп машина. Той е световноизвестен уличен музикант, който през годините е продал над сто хиляди записа, разтърсил е големи фестивали по целия свят, натрупал е над 150 милиона гледания в YouTube и органично е привлякъл 600 000 фенове във Facebook. Музиката му е фина смесица от бийтбокс, дъб, реге, хип-хоп и дръм-енд-бейс.

Българските артисти на фестивала

От българска страна на сцената на SOFIA LIVE FESTIVAL ще видим Жлъч, Григовор и Гена и Heptagram.

Жлъч, Григовор и Гена са трима от най-дейните артисти на българската алтернативна музика и имената зад отскоро навършилия своята дванадесета годишнина творчески колектив So Called Crew. Жлъч и Григовор стоят зад текстовете и вокалите, а Гената - зад музиката, аранжиментите и обработката на близо 20 албума и стотици песни. Някои от най-отличаващите се издания на триумвирата са "Удар" (Жлъч/Гена), "Фалстарт" (Григовор/Гена), "Светлосянка" (Жлъч/Гена), "Прилив" (Жлъч/Григовор/Гена), "Звяра" (Жлъч), "Вакуум" (Гена) и "Цех Депресия" (Григовор). Бандата e позната с енергичните си и заредени с импровизация лайв сетове.

Heptagram са space-rock банда, създадена от българския мултиинструменталист и автор на музиката - Даниел Иванов. Заедно с Борис Малеванов (барабани) и Радослав Паунов (бас), тримата представят на сцената микс от alternative, prog и psychedelic rock, включващ песни от 5 самостоятелно издадени албума, всеки от които има свой почерк. Групата има зад гърба си редица клубни и фестивални участия, сред които - Europavox Zagreb, Капана Фест, Music of the ages, Electric Orpheus, както и концерт с легендарната UK банда Paradise Lost в Mixtape 5. Последният албум на heptagram, озаглавен "Submerge", излезе през октомври месец 2023, заедно с 4 видео сингъла.

Повече за SOFIA LIVE FESTIVAL

Добрите новини около SOFIA LIVE FESTIVAL не спират дотук. Дни преди коледните празници стана ясно, че фестивалът продължава във финалната селекция на престижните награди European Festival Awards, в категория "Най-добър малък фестивал". Гласувалите над 50 000 души от цяла Европа в основните публични категории са избрали 10 фестивала, които ще се борят за наградата.

Билети за фестивала могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim и партньорските каси.

От първите 400 тридневни "Super Early Bird" на цена от 74 лв., с които стартира продажбата на 17-и януари, са останали само 100 бр. След тях в продажба влизат още 600 броя "Early Bird" на цена от 99 лв., а след изчерпване и на втората вълна промоционални билети редовната цена ще бъде 140 лв. за тридневен пас. Продажбата на еднодневни билети ще стартира на 1-ви май и цената им ще бъде 75 лв.