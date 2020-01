Baby Shark плува в CD и към българските деца

Ако не сте чували зарибяващия рефрен на Baby Shark, сигурно сте живели в пещера и без никакви комуникации в последната година. Акулите от жизнерадостната песничка, събрала близо 4 милиарда гледания в YouTube, вече плуват и към българските деца в компилацията The Best of Baby Shark (The Orchard/"Вирджиния рекърдс").

Продуцираният от южнокорейския гигант Pinkfong трак става вайръл до степен, в която световна звезда от калибъра на Селин Дион решава да го превърне на шега в драматична балада. Тв водещият Джеймс Кордън прави кавър на песента със звездата от „Игра на тронове" Софи Търнър, а Елън Дедженерис смени шапката на шоуто си с римейк на анимационното клипче. Baby Shark има продадени над 130 000 копия във Великобритания и прекарва 4 последователни седмици в официалния еърплей чарт TОП 40. Песничката влиза в ТОП на Spotify за всички глобални пазари. Смята се, че основната тема на Baby Shark възниква в като неофициален химн на детските лагери в САЩ през изминалия век, а по-късно получава допълнителна популярност покрай истерията около филма „Челюсти". Pinkfong издават своята версия като образователен джингъл, който трябва да помогне на малките в речевото им развитие.