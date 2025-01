Уил Смит издава първи албум от 20 години насам (ВИДЕО)

Носителят на награда "Грами" Уил Смит потвърди, че ще издаде първия си албум от 20 години насам. Новината дойде след излизането на песента му "Beautiful Scars", в който участва и Big Sean. Смит потвърди, че новият му албум "Based On A True Story" ще бъде пуснат на неуточнена дата през март 2025 г. Това е първият албум, към който Смит се присъединява от 20 години насам, и ще съдържа няколко издадени по-рано сингъла, сред които "You Can Make It", "Work of Art" и "Tantrum".

Все още не е известно дали Смит възнамерява да направи турне за новия си албум. Все пак, за да отпразнува последните издадени песни, през декември той изнесе два разпродадени концерта в Сан Диего в Observatory Park. Освен това е свирил на фестивали в Бразилия, Мадрид и Саудитска Арабия.

Най-новото парче

Още: Откриват статуя на фронтмена на Motörhead Леми Килмистър в родния му град

Най-новата му песен "Beautiful Scars" е лична песен, в която се обсъждат проблемите на известността, потенциалните капани, които идват с нея, и необходимостта да се учим от грешките си. Смит и Big Sean рапират в песента, като описват грешките, които са допуснали през живота си, и обсъждат как са се поучили от тях.

Смит демонстрира таланта си на музикант и актьор в музикалния клип на сингъла. Той се снима в пародия на "Матрицата", в която по комичен начин приема и синьото, и червеното хапче. Видеото добавя малко лекота към иначе доста сериозната песен.

Частта на Big Sean в "Beautiful Scars" се появява малко след излизането на първата му книга "GO HIGHER: Five Practices for Purpose, Success and Inner Peace". Изданието представлява книга за самопомощ, която учи на мир и приемане. Новият албум на Уил Смит "Based On A True Story" ще бъде издаден през март, съобщава БГНЕС.

Още: Уил Смит разкри каква е връзката му с престъпленията на Пъф Деди (ВИДЕО)