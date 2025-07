Легендарните Dream Theater подчиниха Пловдив (СНИМКИ)

Първият концерт на Dream Theater на Античния театър в Пловдив тази година вече е в историята и ще остане завинаги в спомените на метъл феновете като изключително събитие. Вечерта на 20 юли се превърна не просто в празник на музиката, а в забележителен спектакъл на историческа локация, изпълнена с мощта на групата и искреното обожание на българската публика. Тази вечер (21 юли) е втората дата с шоуто на Dream Theater, която бе разпродадена за отрицателно време още през 2024 г.

Фотограф: Цветан Узунов

Античният театър отдавна се е доказал като уникална концертна локация и вече привлича интереса на групи от целия свят. Неслучайно Dream Theater избраха именно старинното място в най-стария жив град в Европа. Тук публиката знае, че няма да присъства просто на поредния концерт, а ще преживее пълноценно меломанско събитие.

Фотограф: Цветан Узунов

Първият концерт на Dream Theater

Първият концерт беше в две части с кратък антракт. В сетлиста на Dream Theater чухме класики като "Night Terror", "Panic Attack", "Hollow Years", както и "As I Am", "The Enemy Inside", "Midnight Messiah", "The Dark Eternal Night", "Peruvian Skies" и "The Count of Tuscany" във втората част, а бисът бе оформен от "Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On" и комерсиалното чудо "Pull Me Under", с който концертът на 20 юли бе закрит.

Фотограф: Цветан Узунов

Dream Theater е в България отново в легендарния си състав – Джон Петручи, Майк Портной, Джеймс Лабри, Джон Миунг и Джордан Рудес. Бандата е на турне заедно за първи път от 14 години насам и в Пловдив представя своята "Аn Evening with Dream Theater". Българската публика има шанса да преживее отново 40 години на сцената на легендарната група, като двата концерта (вече отминалият на 20 юли и предстоящият на 21 юли) ще са с различни сетлисти.

Фотограф: Цветан Узунов

Очакваме и тази вечер на Античния театър да преживеем историята на Dream Theater - една капсула на времето, която и до ден днешен пали сърцата и връща безценни спомени.