Curses представят новия си албум на живо в София

Берлинската пост-пънк и E.B.M. сензация Curses ще представи своя наелектризиращ спектакъл в Mixtape 5 с концерт на 18 февруари 2025 г., като част от европейското турне за промоция на най-новия им албум "Another Heaven".

Издаден на 25 октомври под легендарния лейбъл Italians Do It Better (Desire, Joon и други), албумът включва колаборации с Мари Дейвидсън и Скелесис, и продължава да дефинира уникалния стил на Curses – тъмен, романтичен ню уейв и меланхоличен пост-пънк. Със звук, вкоренен в меланхолията на готик културата от 80-те и DIY енергията на ранната електронна боди музика, Curses съчетава кинематографични текстури със загадъчни китари, призрачни вокали и пулсиращи бас линии. Концертите им, изпълнявани като дуо – Лука Венеция на китара и вокали, и Дейм Бонет на бас – предлагат незабравимо преживяване, което вплита албумен материал и спонтанна експерименталност, вдъхновена от краутрока.

За Curses и албума

Новият албум "Another Heaven" следва серия от признати издания, сред които синглите "H2SG", "Caviar", "Elegant Death" и едноименната песен "Another Heaven". Известни със своя жанрово-независим подход, Curses впечатляват с музика, използвана в кампании на Saint Laurent, Dior и Calvin Klein, както и с издания под лейбъли като Permanent Vacation, Bordello A Parigi и Oráculo Records.

Глобалното въздействие на Curses е също толкова силно и на живо, като са изнасяли концерти на емблематични фестивали и сцени по целия свят, включително Berghain (Берлин), Nuits Sonores (Лион) и Ombra Festival (Барселона). Те са споделяли сцени с пионери като Nitzer Ebb, Алесандро Кортиси и Шарлот Адижери, затвърждавайки мястото си в съвременната ню уейв и E.B.M. сцена.

Не пропускайте възможността да станете част от завладяващата енергия на Curses на живо, докато те представят последния си албум "Another Heaven". Билетите за тази незабравима вечер вече са в продажба в Bilet.bg и EpayGo.

