DIRKSCHNEIDER идва в София през април догодина (ВИДЕО)

На 12 април 2025 г. хер DIRKSCHNEIDER идва в София, за да забие легендарния албум "Balls To the Wall" открай докрай, съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises.

Още неотдъхнал от голямото си световно турне "Touchdown", в което бе включена и София, несломимият оловен войник от Вупертал обяви НОВО ТУРНЕ за 2025 г., като, разбира се, не пропусна любимата си България.

За концерта

На 12 април 2025 г. в зала "Христо Ботев" Удо, Петер Балтес и момчетата от бандата ще изпълнят целия "Balls To The Wall" на Accept по случай 40 години от излизането на един от най-емблематичните албуми на класическия хеви метъл. "Нямам търпение да се върна към най-големия успех на моята банда ACCEPT. Да излезем на сцената с Петер Балтес и да ударим целия албум "Balls To The Wall" пред всички вас ще е една от върховите точки в кариерата ми!", казва Удо.

Билетите влизат в продажба на 26 юли (петък) от 13 ч. и ще могат да бъдат закупени в мрежата Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно"), както и онлайн на www.sme.bilet.bg. Първите 100 билета са на прoмоционална цена.

