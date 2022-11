Емблематичен Афро-джаз-рок колектив от Южна Африка представя новия си албум в София

Преди по-малко от две седмици, на 28 октомври излезе албумътна яркия и запомнящ се музикален проект от мултикултурния мегаполис Йоханесбург. По този поводтръгнаха на национално турне в ЮАР и четирите дати бяха напълно разпродадени. От два дни(вокали),(китара, вокали),(барабани),(бас),(алт саксофон) и(тенор саксофон) са вече на Стария континент. След Берлин, Брюксел, Любляна и Амстердам (и преди Лондон и Вроцлав) е ред и София и нейните музикални фенове да имат своята вдъхновяваща и искряща нощ.

Но как звучи нощта в Йоханесбург, Южна Африка? Поне на три езика: тсвана, кхоса и зулу, според The Brother Moves On, съчетаващи алтернативния афро-блус с атмосферични акапели и черпещи с пълни шепи от наследството на южноафриканската джаз сцена.

И все пак, коя е групата, която на 12 ноември в Sofia Live Club ще изпълни петгодишното си обещание за незабравимо гостуване в София?

„Гардиън” и „Мейл” ги наричат „най-значимата група в страната". За колегите им те са „последната истинска банда на протеста“. Джайлс Питърсън, гуруто от BBC6 Music, една от най-влиятелните фигури в градската музика днес, поверява на фронтмена им продукцията на афро-джаз компилацията Indaba Is на лейбъла Brownswood Records, която е свидетелство за истинската революция, която се извършва на съвременната южноафриканска сцена днес. А след като Шабака Хъчингс ги взема на турне и включва двама от тях в Shabaka&The Ancestors, The Brother Moves On вече са част и от лейбъла му Native Rebel. Новият им албум - $/he Who Feeds You... Owns you - излиза на 28.10 - само две седмици преди визитата им в София. Протестен арт-рок, афробийт, спиричуъл театър, пънк-джаз или нещо друго? Вместо да лепим още етикети, каним всеки зажаднял за нов внос меломан да открие звука на The Brother Moves On за себе си и да презареди с нова и проверено добра енергия.

Другото страхотно име в афиша за вечерта е Джошуа Айдехен - един от обичаните гласове на Лондон, който след „клубните“ си албуми си с Benin City, Hugh и LV и гостуванията си в още дузина проекти (в това число почти всички албуми на Sons of Kemet и The Comet Is Coming на Шабака), пусна вчера новото си EP Hold Up Your Chin, пълнo с денс химни на надеждата за космополитите от третото десетилетие. В София кръстникът на Stretch ще ни представи сет, включващ разнообразен материал за танцуване от своите проекти.

Градските пеещи призраци Stretch и Alarma Punk Jazz продължават едновременно две линии в нано-вакханалиите си. От една страна са незабравимите гостувания на легендарни африкански музиканти (Басеку Куяте, Кинг Аишоба, Сибусиле Каба, Tamikrest). От друга - серията концерти на проекти, нашумели покрай съвременната лондонска джаз сцена. Афро-рок в джаз алтернатива straight outta Johannesburg и лондонска поезия върху северен бийт са стиловете, отправящи покана към всички меломани за среща в Sofia Live Club на 12 ноември. Заедно с това, Stretch и Alarma Punk Jazz изпълняват обещанието си да доведат в София всички проекти на музикантите около Шабака Хъчингс (най-значимата фигура и основен двигател на лондонската джаз сцена с неговите Sons of Kemet, The Comet Is Coming и Shabaka&The Ancestors). След квартета на Теон Крос миналия октомври и Soccer96 на 01.06 т.г., на 12 ноември (втората събота на месеца) идва ред на новите качествени маркови попълнения в душите на ценители, откриватели или просто танцуващи.

Линк към събитието във Facebook:

https://www.facebook.com/events/1877801942555531/

Линк към билети:

https://epaygo.bg/3859926622 и каси EasyPay - 25 лв. до 04.11. /30 лв. до 11.11./ 35 лв. онлайн на 12.11. до 18:00/ 40 лв. на вход

The Brother Moves On:

Новият албум $/He Who Feeds You… Owns you - https://www.youtube.com/watch?v=YlokE2E38XA&list=PLvsYXqtYjMYe8QHRR41LtP4446BtkD45A

Sofar Sessions с Shabaka Hutchings - https://www.youtube.com/watch?v=gcczO9Bho6M

Joshua Idehen - видеоклипове:

Новото EP Hold Up Your Chin - https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kCexCjKeLtRgG_wCTmn34TL6agmma6-qg

Klashnekoff – заснето в София - https://www.youtube.com/watch?v=4QVetnVYa7U