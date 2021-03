Фестивалът Glastonbury ще излъчва на живо зрелищно събитие на 22 май 2021г.!

Лайвстриймът ще включва изпълнения на Coldplay, Damon Albarn, HAIM, IDLES, Jorja Smith, Kano, Michael Kiwanuka, Wolf Alice плюс DJ Honey Dijon и други много специални гости, които ще свирят на живо на грандиозно събитие на „Worthy Farm“, където по принцип се провжеда фестивала Glastonbury.

bit.ly/GlastonburyLivestreamBulgaria Тъй като са принудени да отменят фестивала за втора поредна година, организаторите на Glastonbury са взели решение да пуснат международен лайвстрийм от Worthy Farm на 22 май (събота). По този начин, за първи път в историята на фестивала, той ще предостави възможност на феновете, независимо от това в коя точка на света се намират те, да се обединят и заедно да преживеят фестивала и идилията на природните гледки, които той предлага.Филмирано на обичайното място на провеждане на фестивала из Worthy Farm и забележителности като Pyramid Field и Stone Circle, събитието се радва на широка гама изпълнители, дали своята подкрепа към фестивала. В списъка на изпълнителите саИзпълненията на всички тях ще са част от едно видеозаснемане без прекъсване. Ще има и още множество необявени изненадващи пърформанси.***Това шоу има за цел както да окаже подкрепа на три основни партньора на Glastonbury с благотворителна дейност - Oxfam, Greenpeace и WaterAid, така и да подпомогне подсигуряването на завръщането на фестивала през 2022г. Новаторската петчасова фестивална програма ще бъде представена с включвания на някои изключително специални гости, които ще влязат в ролята на водещи, напътстващи посетителите по време на тяхното пътешиствие през свещената долина в Съмърсет.Онлайн събитието ще бъде достъпно само срещу закупен билет и ще се излъчва в неговата цялост в четири отделни часови зони на шахматен принцип – за Великобритания, Европа, Африка и Близкия Изток, Северна Америка и Южна Америка, Австралия, Нова Зеландия и Азия.Билетите вече са в продажба на цена от 23 евро и можете да вземете своя на:Също така, ще има на разположение и ограничено количество плакати с целия лайн-ъп на събитието, приходите от продажбата на които ще отидат към благотворителния фонд - ““– който подпомага екипите, които изнасят продукцията на концертите и всички работещите за фестивала хора, неуспели да се класират за държавна финансова подкрепа по време на пандемията.(съорганизатор на Glastonbury) споделя: „За нас е огромно удоволствие да обявим нашия първи онлайн лайвстрийм, след две отложени издания на Glastonbury. На него ще представим програма на живо, снимана в Worthy Farm на забележителни локации като Pyramid Field и от Stone Circle, като това от Stone Circle се случва за първи път изобщо. Това ще е непрекъснато изпълнение на артисти, които ни подкрепиха много силно като се съгласиха да станат част от това шоу, което ще покаже фермата в светлина, в която не сте я виждали никога преди.Ще има и някои много специални гост изпълнения и колаборации. Надяваме се, че по този начин ще можем да внесем малко Glastonbury във вашите домове и за една-едничка вечер хората по цялото земно кълбо ще могат да се присъединят към нас за тази обиколка на фермата!“ Извънредно амбициозната продукция, заснета от номинирания за наградите Grammy режисьор Paul Dugdale, ще разходи зрителите из световноизвестната локация на Glastonbury, която обичайно посреща над 200 000 човека всяка година през юни. Шоуто е ко-продукция между пионерите в лайвстрийм бизнеса във Великобритания Driift и BBC Studios Productions. Партньор на събитието за България е EventEase.

For one night only, the greatest show online!