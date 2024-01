FIVE FINGER DEATH PUNCH се завръщат в София с концерт на 2 юли

5FDP са вече много повече от едно от най-разпознаваемите съвременни имена в музиката в световен мащаб. Тежката им музика с емоционални текстове оглавява класации за албуми, имат многобройни награди, свирят като хедлайнери на големи фестивали и разпродават арени, където и да се появят. Популярността им расте стремглаво от дебюта им "The Way of the Fist" през 2007 г. до "F8" - осмият им албум през 2020 г., който "Metal Hammer" определя като "най-добър в тяхната кариера", а на списанието-икона за метъл музиката може да се има доверие.

5FDP имат над 9 милиарда стриймвания на музиката си онлайн и след като завършват успешните си стадионни концерти с Metallica в САЩ през 2023 г., са готови да превземат на абордаж Европа и Обединеното кралство през настоящата година. Групата ще представи своя последен студиен албум "Afterlife", както и всичките си класически хитове пред феновете си в 20 европейски страни от май до юли 2024 г.

За щастие, една от двайсетте дати в турнето, е запазена за София – 2 юли, Арена София, Колодрум.

Коя група ще подгрява Five Finger Death Punch?

Хеви метъл машините обаче не идват сами. Специален гост на хедлайн концертите им през 2024 г. са атрактивните ICE NINE KILLS. Те ще свирят с 5FDP и у нас.

ICE NINE KILLS (Spencer Charnas - вокали, Dan Sugarman - китара, Ricky Armellino - китара, Joe Occhiuti - бас, Patrick Galante – барабани) издигат в култ най-мрачните ъгълчета на поп културата, като отдават почит на емблематични хорър символи. Албумът им от 2015 г. "Every Trick in the Book" достига до Топ 5 на хард рок албумите по света. През 2021 г. ICE NINE KILLS издават "The Silver Scream 2: Welcome to Horrorwood". Албумът им носи място в Топ 20 (#18) на Billboard Top 200. През 2023 г. групата подгрява самите Metallica на разпродадени стадиони по целия свят в рамките на световното им турне "M72 World Tour". ICE NINE KILLS турират с изпълнители като Slipknot, Falling In Reverse, In This Moment, Black Veil Brides и Motionless In White и оглавяват собствени турнета в Северна Америка и Европа. Групата отбеляза огромен успех и с нетрадиционна си хорър конвенция "The Silver Scream Con", която отбеляза второто си разпродадено издание през септември. ICE NINE KILLS имат над 2 милиона месечни слушатели в Spotify и над 204 милиона гледания в YouTube.

Билетите за концерта на FIVE FINGER DEATH PUNCH влизат в масова продажба в петък, 26 януари и са на цени от 99 до 120 лв. в мрежата на tickestation.bg и 160 лв. за VIP билети.