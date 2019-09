FIVE FINGER DEATH PUNCH включват и София в Европейското си турне през 2020

FIVE FINGER DEATH PUNCH добавят и България към най-голямото си Европейско турне до момента, което ще се проведе през януари и февруари 2020. Към невероятното шоу, което американците са подготвили, ще се включат и мултиплатинените легенди MEGADETH, както и изгряващата рок група BAD WOLVES, които успяха да се задържат начело на класациите цели 18 месеца, а през октомври ще излезе техния втори албум!

Five Finger Death Punch привличат нов вокалист след срива на Мууди Вокалистът на хеви метъл бандата Five Finger Death Punch Айвън Мууди ще бъде заменен с Фил Лабонте от All That Remains до края на насто... Прочети повече

БИЛЕТИ

Китаристът на FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory споделя следното за турнето: " Лайнъпът е зашеметяващ! BAD WOLVES несъмнено са сензацията на последните години и със сигурност ще нажежат атмосферата! MEGADETH нямат нужда от представяне - те са легенди! Приносът на Dave Mustaine към този стил е неизмерим. Смятам, че той е един от основоположниците не само на траш, но и на хеви метъл музиката като цяло, защото рифовете и стилът му на свирене са повлияли на всеки, който се е възхищавал на MEGADETH - а това несъмнено са милиони!” Вокалистът на MEGADETH добавя: “Сериозно ще загазите, ако не дойдете да видите шоуто на FIVE FINGER DEATH PUNCH през 2020! Наистина не искате да го пропускате!”са глобален метъл феномен! С четири платинени и шест златни записa, те надминават три милиарда слушания онлайн и продължават да разбиват всякакви рекорди! Групата има 24 парчета в топ 10 през последните години, а през 2018 стават най-слушания артист на U.S. Rock Radio. Последния албум на FIVE FINGER DEATH PUNCH And Justice For None става най-слушаният хард рок/хеви метъл албум онлайн за 2018 и оглавява още няколко класации. Новият осми студиен албум на бандата се очаква да излезе на пазара през зимата на 2020.Траш метъл пионерите MEGADETH се появяват на музикалната сцена през 1983, буквално изобретявайки този жанр, и се доказват като една от най-влиятелните и уважавани групи на всички времена. По време на кариерата си, бандата има над 38 милиона продадени албума, 6 последователни платинени записа, 7 албума, включени в топ 10 класациите, и множество признания, включително 12 номинации GRAMMY® и награда GRAMMY® за най-добро метъл изпълнение през 2017! В момента групата работи по нов студиен албум. BAD WOLVES наистина доказаха, че са безпрецедентното рок откритие на 2018 след като първият им албум Disobey достигна първите позиции на множество класации по света! Дебютният им сингъл “Zombie” оглави световните чартове, сред които U.S. iTunes overall, Billboard’s Mainstream Rock Songs, Spotify’s Global Viral 50. BAD WOLVES продължават да радват милионите си фенове с новия си албум N.A.T.I.O.N, който предстои да излезе на пазара на 25 октомври тази година. Най-голямото Европейско турне на FIVE FINGER DEATH PUNCH включва 16 държави - началото е на 20 януари в Хелзинки, а заключителният концерт ще бъде на 22 февруари в Арена Армеец, София! Специалните VIP pre-sales за турнето започват още днес! Не пропускайте възможността да станете част от зашеметяващото шоу в София! За повече информация, посетете:Билетите за концерта FIVE FINGER DEATH PUNCH ще бъдат на изключително достъпни цени от 60 до 110 лева и могат да бъдат закупени в мрежата на Ивентим, както и онлайн на. Специалните pre-sale пакети и билети влизат в продажба още днес! За повече информация посетете: