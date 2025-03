Група SEVI празнува 15 години на сцена с мащабен концерт в Sofia Live Club

Група SEVI обяви концерт по повод 15-та си годишнина. На 29-ти март бандата се качва на сцената на Sofia Live Club, за да празнува с феновете. Специален гост на събитието ще бъде бившата китаристка на Evanescence – Jen Majura, с която SEVI имат съвместна песен и видеоклип – "To Hell and Back". SEVI извървяха дълъг път на българската рок сцена, а в последните две години направиха сериозна заявка и към европейската.

През 2024-та групата осъществи Европейско турне в подкрепа на новия си албум "Genesis", стъпи на сцени като Winter Storm Festival (Шотландия), Planet Rockstock (Уелс), Z7 Hall (Швейцария) и реализира концерти в Италия, Белгия и Сърбия. Само преди броени дни музикантите се завърнаха от Швеция, където делиха сцена с Dino Jelusick, Gathering of kings, Robin Mcauley и др. на Rocknytt Indoor festival. Преди месеци групата бе на крачка от номинация "Грами" с най-новия си сингъл "World That Doesn’t Fit".

Билетите за концерта в Sofia Live Club вече са в продажба в мрежата на Eventim.bg, а от SEVI обещават още интересни новини в дните преди шоуто.

Вокалистът на Therion и Candlemass – Thomas Vikström е вторият специален гост на SEVI по повод 15-та им годишнина. На сцената на Sofia Live Club на 29-ти март се заформя силно звездно присъствие. Thomas и SEVI пък записаха заедно мощната композиция "The Art of War", част от третия албум на бандата ("Follow Me"), която излезе и като радио сингъл през 2019-а.

Наскоро бандата обяви и още дати в Хърватия, Швейцария, Франция, България и др., които ще станат част от турнето по повод 15 години SEVI.

Най-нетърпеливите за юбилейния концерт на 29-ти март закупиха своите Early bird билети само за 24 часа. Все още има билети онлайн на цена от 25 лв в сайта на Eventim. В деня на концерта и на врата цената ще бъде 35 лв.

