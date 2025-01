Групата Boyzone се завръща в биографична поредица (ТРЕЙЛЪР)

Изпълнителите от ирландската момчешка група Boyzone се събират отново тридесет години след създаването си, за да разкажат за пътя си към славата в нова документална поредица, предаде Ройтерс. Документалната поредица "Boyzone: No Matter What" проследява началото на групата от прослушване в Дъблин през 1993 г. до големите им възходи и падения през следващите три десетилетия. "През 90-те години нямаше социални мрежи. Това е нашият начин да покажем на хората какъв беше животът ни зад кулисите", каза вокалистът Ронан Кийтинг.

Какво ще видим в поредицата

"Всяка история има начало, среда и край. След 30 години имаме какво да разкажем и смятаме, че това е подходящ момент да покажем тази история. Тя е разтърсваща, трудна, разстройваща. Имаме много забавни моменти. Това не е типичен филм за момчешка група", каза Кийтинг. Световната премиера на поредицата се състоя на 27 януари в Лондон.

Групата Boyzone се радва на световен успех и продава повече от 25 милиона плочи в световен мащаб с хитове като "Love Me for a Reason", "Words" и "Picture of You". Формацията има четири награди БРИТ, две отличия от MTV и др. Групата се разпада през 2000 г., когато Кийтинг започва солова кариера.

Документалната поредица съчетава архивни материали и кадри с откровени интервюта с членовете на групата. Майкъл Греъм от бой бандата, който не присъства на премиерата, също споделя своите преживявания, отбелязва БТА.

