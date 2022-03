Hills of Bass ще обогати Hills of Rock Sofia Edition

Селекцията от артисти е забележителна с последното участие в България на холандските титани NOISIA в комбинация с изключително актуалното име от световната сцена CHASE&STATUS.

През 2020 г. NOISIA шокираха света на електронната музика с информацията, че слагат край на своята кариера. 2022 е годината, в която те ще се сбогуват финално със своите фенове с едва няколко фестивални участия по света, а България и HILLS OF BASS ще бъдат една от последните изяви в тяхната феноменална кариера.

Към фестивалния афиш се включват и CHASE&STATUS, с което нивото на програмата се повишава с още едно стъпало, особено с оглед на новината, че HILLS OF ROCK - Sofia Edition ще е сред първите места в света, където предстои да бъде представен ексклузивно чисто новият им албум, предвиден да излезе през 2022 г. Това идва едва няколко месеца, след като Metallica издадоха ремикса им на "Wherever I May Roam", а неотдавна излезе и чисто новото им кинематографично видео към новия сингъл “When It Rains”.

Към две от най-популярните групи в историята на електронната култура се присъединяват и още световни топ брандове, свързани с нея. Фундаменталната концепция „The World of Drum&Bass“ ще празнува 15 години от първото си събитие на родна територия. По този повод в София ще пристигнат някои от най-важните артисти в тази музика начело с гуруто на мелодичния звук LTJ BUKEM, актуалният носител на престижната наградата за цялостен принос „D&B Arena Hall of Fame“ – DJ SS, хитовият продуцент TC, олд-скул великанът CZA / C4C и един от най-награждаваните майстори на скорострелните рими – MC EKSMAN. От Fest Team и HMSU споделят, че с включването на тези топ артисти към HILLS OF ROCK - SOFIA EDITION 2022, програмата на фестивала не e финализирана и предстои да бъдат обявени още шоу кейсове на редица водещи световни лейбъли и международни топ артисти.

Българското участие е повече от солидно и обещава да представи родните артисти, които диктуват тенденциите в тази музика у нас през последното десетилети начело с High Roll, L 33, Ogonek, Targy, Acidtrip и Faith. Както и при предишното издание на HILLS OF BASS, тази година ще продължи традицията на най-стария фестивал у нас – HMSU Open-Air Festival, събирайки за 22-ра поредна година всички фенове и професионалисти от региона.

HILLS OF BASS 2022 ще се проведе на основната сцена веднага след хедлайнерите на фестивала в Парка на летище София, като закупените вече билети за HILLS OF ROCK - SOFIA EDITION 2022 са валидни и за нощната част. За всички, които желаят да присъстват единствено на HILLS OF BASS 2022, са предвидени отделни билети, които вече са в продажба на https://ticketstation.bg/.

Техните притежатели ще бъдат допускани във фестивалната зона в събота и неделя след 23:30 ч. Всички категории и цени за HILLS OF ROCK - SOFIA EDITION и за HILLS OF BASS може да намерите на https://ticketstation.bg/.