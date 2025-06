Innerglow пред Actualno.com: За музикалната зрялост, творческите колаборации и склонността към самокритичност

Наричат групата Innerglow "едно от най-ярките явления" на българската музикална сцена. И има защо. В последните години Тодор, Матей и Петър "култивираха" своя вярна публика и демонстрираха, че експериментите с жанрове, неочакваните музикални хрумки и искрената любов към музиката неминуемо водят до успех. А успехът на групата е, че момчетата успяха да се превърнат във всеобщи любимци, а фактът, че вече работят по втори албум и се готвят за активно концертно лято ни накара да им зададем няколко въпроса, с които поне малко да разберем какво ни готвят.

Ще имат ли още песни на български език, кой е най-важният урок, който са научили като група, и как се виждат след 10 години - вижте какво ни отговориха момчетата от Innerglow.

Подготвяте втория си албум. Издайте ни какво да очакваме от него и как протича работата.

Тодор: Наистина е време за втората голяма глава от нашето доста динамично и непредвидимо музикално пътуване. Албумът продължава да се оформя и изгражда, част от песните за него вече са избрани, други предстои да добият облик. Отсега виждаме, че този албум ще изразява многообразието на музиката ни и многото ни различни черти в чисто човешки план.

Продължаваме да залитаме към различни жанрове, да пишем текстове на български и на английски, да се стремим да обхванем различни емоции. Отсега съм категоричен, че ще има много искреност и чувство за свобода в композициите ни.

Изминаха четири години от излизането на първия ви албум - "Satellites". Как се променихте като група през това време и как се трансформира музиката ви?

Тодор: Вярвам, че сме се променили към по-добро преди всичко като хора (което е по-важното), а после и като музиканти. Стремим се да запазим откровеността и позитивната искра дори в по-тъжно звучащите песни. Тези неща не са се променили. Но смятам, че музикално вече сме по-зрели и по-освободени. А музиката ни стана по-богата откъм звуци, използвани инструменти, нюанси и жанрови влияния.

Освен това започнахме да пишем текстове и на български език, което за нас беше голяма стъпка. Затова в новия албум ще има доста песни и на български.

Напоследък работите активно с други изпълнители под една или друга форма – преди време направихте колаборация с Lyrra, сега със Стенли и Свилен от "Остава". Какво ви носят подобни творчески приключения и да очакваме ли още изненади от този тип?

Матей: Аз винаги съм обичал да работя с различни артисти под една или друга форма, съответно пренасянето на този процес и в Innerglow се явява доста ползотворно и вълнуващо. Всеки от тях внася своя почерк и опит и се получава издигане на музиката на друго ниво. Чудесно е да видиш работна етика, отношение, умения и идеи и много се радваме, че тези чудесни изпълнители пожелаха на драго сърце да се включат в общи проекти с нас. Определено не мисля да се ограничим само до тези колаборации.

Вече имате солиден творчески опит зад гърба си. Кой е най-важният урок, който научихте до момента като група?

Петър: Според мен, най-важното правило, когато си в група, е да се правят компромиси. Явно всички сме го научили от предишни преживявания и съм щастлив, че се разбираме и заедно израстваме личностно и професионално. Често груповата работа ражда по-добри идеи и когато един от нас не вижда потенциала, другите му помагат да го види и реализира.

Матей: Едни от най-важните неща са компромиси и уважение. Групата е като семейство и има нужда от сходни ценности - както в едно семейство, за да се поддържа топло огнището.

В други интервюта казвате, че отварянето на България към все повече и по-актуални съвременни музикални звезди подпомага и българската сцена. Коя е групата (изпълнител), която мечтаете да дойде у нас и с кеф бихте подгрявали?

Петър: Искам да бъда на една сцена с Coldplay и Imagine Dragons. Това е висока топка, но смятам, че Innerglow е подходяща подгряваща банда за тези гиганти.

Тодор: О, със сигурност всеки от нас може да изброи много такива групи, за мен са преди всичко Radiohead, Muse, също Coldplay и Porcupine Tree.

Наричат ви "едно от най-ярките явления" на българската музикална сцена. Каква е вашата самооценка – къде се намирате вие в музикалната ни "месомелачка" и къде искате да стигнете?

Тодор: Аз никога не си давам високи оценки и по никакъв начин не мога да кажа, че приемам групата като много успешна или невероятно значима за българската сцена. Мисля, че всички сме склонни да бъдем много самокритични. Но същевременно осъзнаваме, че всеки слушател е уникално ценен и всяка обмяна на енергия с публиката си е постижение.

Петър: Определено сме далеч от най-популярните стилове в страната и не мисля, че можем ние сами да си слагаме етикети. Радвам се, че има хора, които смятат така, но нека те да говорят. Ние предпочитаме да правим нашето си нещо, а щом достига до хората, това е прекрасно.

Кой е най-големият ви музикален пример в България, който ви служи за "компас"?

Петър: За голяма изненада на някои читатели, аз ще изредя всевъзможни стилове. Харесвам много рок, поп, хип-хоп и хаус музика. Разбира се, следя групи като Hayes & Y, "Остава", ALI, No More Many More и всички от тази страна на българската музикална сцена, но не се спирам до там и наблюдавам хип-хоп артисти като V:RGO, FYRE, Роби и усещам, че българската музика наваксва сериозно. Фен съм и на поп изпълнители като Графа, Мария Илиева, Ева Пармакова и Михаела Маринова.

Как си представяте Innerglow след 10 години?

Матей: Малко е трудно да си представя какво ще бъде 10 години напред. Надявам се да продължаваме да се развиваме, да творим музика и да обикаляме големи сцени както в България, така и извън границите на страната ни. Има големи фестивали, които се надявам да посетим и да изпитаме усещането на свиренето пред десетки хиляди.

Тодор: Логичното е да кажем, че си се представяме на по-големи сцени и с хитове, които цялата публика знае до последната дума. Но аз бих искал да наблегна на друго. В идеалния случай си представям да сме останали верни на себе си и на музиката, която смятаме за стойностна. И в човешки план да сме запазили искрата и усещането за смисъл.

Какво ви предстои през следващите месеци – къде може да ви слушат на живо феновете ви?

Тодор: Предстои може би най-хубавата част от концертната година, защото е време за сцените на открито. За нас се задават концерти и фестивали в София, както и в други градове като Варна и Велико Търново. Тепърва ще обявим всички събития, така че следвайте ни, за да разберете навреме.

Интервю на Неда Ковачева