Джеймс Лабри от Dream Theater за Actualno: Всеки наш албум е капсула на времето, за 40 години свършихме страхотна работа

За 40 години Dream Theater се превърна в една от групите, издълбали собствена ниша в световната музика и създали няколко поколения почитатели на метъла. България ще има честта и привилегията в две поредни вечери на Античния театър в Пловдив да чуе и види на живо бандата в легендарния състав - Джон Петручи, Майк Портной, Джеймс Лабри, Джон Миунг и Джордан Рудес. У нас групата има солидна фен база, която ще бъде почетена с концертите на 20 и 21 юли (разпродаден).

Actualno.com успя да зададе няколко въпроса на емблематичния вокалист на Dream Theater Джеймс Лабри не само за 40-те години метъл история, за 16-те албума и безспирното вдъхновение на бандата, но и за завръщането на Майк Портной и следващите поколения в "тежката" музика, които са направили най-силно впечатление.

Пуснете си това парче, вземете си нещо за пиене и се насладете на разговора ни с Лабри.

-----------------------------------------------------------------

Предстоят ви два концерта в Пловдив през юли. Какво може да очакват българските ви фенове?

Директно казано - ще бъде страхотно шоу. Турнето ни започна през октомври 2024 г., така че вече всичко е като добре смазана машина. Много се забавляваме, концертите протичат наистина много добре. Така че в България ще имаме още една възможност да дадем на публиката много песни, които хората познават и обичат, но цялата продукция, осветлението, визуализацията, изображенията по екраните са впечатляващи, защото имаме страхотен дизайн на светлините. Ще имаме и лазери, така че визуално концертите ще бъдат много стимулиращи, което очевидно върви и със самата музика. Хората ще са там, защото са фенове на Dream Theater. Да, ще бъде една велика вечер.

Още: Mastodon и Fear Factory стават част от Hills of Rock 2025

Dream Theater са смятани за едни от пионерите на прогресив метъла. След 40 години на сцената как виждате този жанр - свършихте ли добра работа?

(смее се) Няма да отговоря с "не". Да, мисля, че свършихме страхотна работа. Определено се оформихме като уникална група, която лесно може да бъде разпозната музикално. Със сигурност оставихме своя отпечатък. Когато човек чуе песен на Dream Theater, веднага може да разпознае, че това сме ние. Мисля, че през годините, с всички наши албуми, най-важната част от всичко е, че независимо за кой албум става дума, винаги сме били 100% посветени на музиката в него. При всеки наш албум сме се стремяли да дадем най-доброто от себе си. Искаме да сме най-добрите точно в този момент. Искаме албумът да отразява кои сме и какво сме точно в този момент, какво ни вдъхновява.

Винаги съм казвал, че можеш да вземеш който и да е албум на Dream Theater и така да се сдобиеш с капсула на времето. Защото всеки албум ни показва индивидуално и колективно, както и всичко, което ни е повлияло за създаването му. Дори в текстовете могат да се уловят "моменти" от всичко, което се е случвало в света, когато сме създавали който и да е албум.

Мисля, че успяхме да си изградим наша ниша. Винаги, когато се говори за прогресивната музика и за бандите, които са част от нея, Dream Theater неминуемо се появява в разговора, като група, която е повлияла и е била вдъхновяваща.

Фотограф: Mark Maryanovich

Поглеждайки назад към цялото пътешествие на Dream Theater досега, а и особено със започването на нова творческа глава за вас, какво бихте посочили като най-поучителен момент и коe е постижението, с което най-много се гордеете?

Най-поучителното за нас? Боже, та то още продължава, никога не е спирало. Истината е, че в крайна сметка ние сме човешки същества. Ние сме петима души, които са се събрали чрез любовта към музиката и така имаме пет индивидуалности, пет различни характера. Да запазиш една банда заедно и тя да разцъфтява, да е продуктивна и да създава, е голямо предизвикателство. И това важи за всяка група и за всеки изпълнител. Хубавото за по-голямата част от съществуването на Dream Theater е, че по-рано в кариерата ни всички ние изживяхме голямо напрежение - всеки от нас се опитваше не само да открие себе си, но и бандата като цяло се опитваше да намери своята идентичност в глобалната ситуация.

С израстването и с това, че продължаваш да правиш нещо - както ние, които сме на турне по повод 40-годишнината на бандата, мисля, че всеки ден, всяка година те учи на нещо и то е как да се приемаме един друг със своите индивидуалности. Всеки си има своите кофти моменти и своите странности в характера, всеки притежава онова, което го прави човешко същество.

Още: Първи концерт на NOAPOLOGY в България

Мисля, че за да си в група, трябва да приемеш всеки такъв, какъвто е. И мисля, че точно защото ние научихме това, преминахме през всички тези преживявания и житейски етапи един с друг, винаги някак успявахме да останем съсредоточени върху музиката - онова, което беше пред нас, винаги се свеждаше до музиката, до всичко, за което се бореше групата ни. Онова, което е нашата идентичност.

А днес бандата е на най-доброто възможно място - всички се разбираме много добре, много се забавляваме, смеем се, шегуваме се. Времената са добри. А и отзивите за новия ни албум "Parasomnia" са изцяло и искрено позитивни. Феновете по света го обожават. Когато свирим на живо песните, виждаме ентусиазма и вълнението на тълпата, така че отговорът на въпроса стана дълъг, но мисля, че все пак се научихме как да растем заедно и да се забавляваме заедно.

Като стана дума за новия ви албум "Parasomnia", той изследва света на необичайните аномалии по време на сън. Как стигнахте до идеята да създадете албум на тази тема?

Тази идея ни хрумна, защото Джон Петручи попадна на темата. Не съм сигурен дали прочете статия за това, или гледа някакъв филм. И един ден просто дойде и ни каза: "Момчета, знаете ли за този термин "Парасомния" - това са сънни разстройства, кошмари, които се превръщат в голям проблем за някои хора." Усетихме, че това е нещо, което може да проучим, защото хората го преживяват наистина, независимо дали става дума за спомен за нещо, което им се е случило, нещо много притеснително. Всяко едно преживяване нощем може да се превърне в парасомния.

Още: Украинските метъл титани Jinjer посочиха за български съпорт O.H. и 8m/s

Така започна всичко, защото беше интригуваща тема. Всички се съгласихме да напишем текстовете, но, разбира се, музиката отразява всичко това и го имахме предвид, защото я пишехме точно за този албум. Когато свирим на живо песните от този албум, светлините и визуализацията подкрепят музиката, която звучи. Даже подчертават посланията към феновете.

А как повлия завръщането на Майк Портной на креативния процес при създаването на албума?

Забавно е, защото, когато Майк се завърна, всичко изведнъж ни стана много познато. Фактът, че той беше извън бандата 14 години, все едно не същестуваше, просто не го усещахме. Чувствахме се сякаш сме били в по-дълга почивка. И изведнъж той се върна и всичко стана супер естествено. Майк участваше много в писането и помогна работата да върви леко. Беше чудесно изживяване - сякаш започнахме точно там, откъдето бяхме спрели.

Така че беше много забавно и беше чудесно, че и петимата сме отново заедно. Мисля, че албумът отразява това чувство - на продуктивно, позитивно и плодотворно изживяване.

Как избрахте да изградите сетлиста за турнето ви? Имаше ли песни, за които знаехте, че трябва задължително да включите?

Всъщност тази задача я дадохме на Майк Портной, но още в началото той ни каза: "Момчета, кажете ми, ако има песен, която много държите да присъства в сетлиста." Беше съвсем обикновен разговор, но всички знаехме, че Майк ще съобрази всичко, ще помисли за всеки отделен град, в който ще стъпим, били ли сме там и какво сме свирили преди. Той дори знае кои парчета сме свирили, докато него го нямаше в бандата. Толкова е посветен на процеса, за да е сигурен, че всяка вечер сетлистът ще бъде най-добрият възможен за този град и тази страна, където и да сме по света.

Още: Три групи за първи път у нас на Midalidare Rock in The Wine Valley

Това е нещо, което той винаги е съумявал да съобрази и то почти от гледната точка на феновете. Майк е вложил адски много във всеки един сетлист, което прави всеки наш концерт още по-вълнуващ и пълноценен - едно запомнящо се преживяване.

Ако ти лично трябва да избереш само една песен, която да пуснеш на човек, който никога не е чувал за Dream Theater, коя ще избереш и защо?

О, Боже, това е много трудно! Ще избера нещо от последния албум. Ако някой дойде, вземе "Parasomnia" и каже: "Човече, коя песен трябва да чуя?", може би бих му посочил "Dead Asleep". Но ако се върнем към "Images and Words" (издаден през 1992 г., бел.ред.), бих му казал да чуе песен, която направо ще му пръсне главата - това би могло да бъде парчето "Take the Time", може да е "Pull Me Under".

Точно с "Parasomnia" може да се види колко е прогресивна групата ни, как създаваме епични музикални произведения. Тук бих посочил "The Shadow Man Incident", също може да се пусне и "The Count of Tuscany" или "Octavarium" (от албума "Black Clouds & Silver Linings", 2009, бел. ред.) - това са еклектични музикални примери каква може да бъде групата. Можем да минем от мощни и ударни моменти през нежни и чисти, чувствени и интимни етапи. За мен отговорът с една песен е почти невъзможен.

Още: Opeth се завръщат в България с концерт през октомври

Коя е любимата ви група от новите поколения?

Любимата ми банда... мисля, че групата, която изключително много израсна от първия им албум до мястото, което заемат днес, и която показа впечатляваща трансформация и зрялост, е Bring Me the Horizon. Те направиха изумителни неща през последните 10 години. Тотално се трансфомираха в друга музикална сила.

Една група, за която винаги съм мислел, че трябва да е много по-голяма, отколкото е, е например Sevendust. Винаги съм ги обичал, страхотна банда са със страхотни музиканти и правят убийствена музика. Едновременно с това обаче слушам банди като OneRepublic и оценявам, че идват от поп-а. Райън Тедър е изключителен музикант, както и останалите момчета.

Не слушам много съвременни банди в момента. Има едни момчета сега - двама са, направо разбиват. Маскирани са, крият си лицата. А, сетих се - Sleep Token! Мисля, че са изумителни.

В тази връзка имаш ли "guilty pleasure" група, която никой не би помислил, че слушаш, но ти искрено харесваш?

Да, Duran Duran - мисля, че имат невероятни парчета. Джордж Майкъл - феноменален музикант, изключителен певец. Джино Ванели - изумителен! Има изключителен глас и много добре конструирани песни и аранжименти.

Всъщност още една група, на която съм фен, е Falset - групата на сина ми. Имат нов албум, който точно миксират в момента. Чух песните и наистина са невероятни. Надявам се, че и те ще имат успех, защото музиката в този албум е много добра и смесва различни стилове.

Още: Machine Head са третият хедлайнер на Hills of Rock 2025

Dream Theater има 16 албума и това е наистина масивен труд. Откъде продължавате да черпите вдъхновение да създавате музиката, която толкова много хора обичаме?

Ами просто обичаме това, което правим. Все още сме 100% посветени на създаването на нашата музика. Когато влизаме в студиото за нов албум, го правим, защото искаме да записваме и защото усещаме, че това е най-добрият момент да създаваме нещо ново. Мисля, че "Parasomnia" е свидетелство за това. Влязохме в студиото, пълни с надежди, защото това беше нашето завръщане. И в момента, в който се оказахме в студиото, се фокусирахме върху онова, което е най-доброто за нас - да сме 100% посветени и да сме сигурни, че можем да застанем зад продукцията си. Все още сме все така развълнувани да правим музика, както и при албумите "Images and Words" и "When Dream and Day Unite".

Когато си артист, трябва да се опитваш да растеш, да продължаваш да се развиваш, да продължаваш да усещаш, че можеш да дадеш нещо ново и че можеш да станеш нещо по-добро. Нашите албуми отразяват точно това.

Фотограф: Mark Maryanovich

Публиката ви е от различни поколения и е изумително как успявате да поддържате енергията на Dream Theater за всички тях.

Много е готино. Виждаме от 15-годишни до 75-годишни - това е лудост! Но е още едно признание за факта, че бандата има дълга история и продължаваме да правим това, което обичаме.

Ако можеше да кажеш нещо на момчетата от все още прохождащата група Dream Theater, какво щеше да е то?

Осъзнайте се! (смее се) Не, не знам, може би щях да им кажа: "Здравейте, момчета! Затегнете коланите, защото ви очаква раздрусващо пътуване". Ние наистина имахме много вълнуващ път.

Интервю на Неда Ковачева