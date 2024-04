Иво Димчев на най-големия фестивал в Словакия заедно с Queens of the Stone Age и още звезди

Списъкът за тазгодишното издание е голям и до момента включва над 44 артисти, между които са Queens of the Stone Age, Thievery Corporation, Peggy Gou, Skepta, James Blake, Morcheeba, Pendulum, Black Pumas, Arlo Parks и родният феномен Иво Димчев.

Снимка: PR

Кои са групите и изпълнителите

Queens of the Stone Age, снимка: PR

Иконичната рок група Queens of the Stone Age ще пристигне за първи път в Словакия на фестивала Pohoda 2024. Групата може да се похвали с впечатляващите 9 номинации за наградите "Грами", от които последните две са в категориите "Най-добър рок албум" и "Най-добра рок песен" за албума си "In Times New Roman".

Peggy Gou се откроява като един от най-изявените и талантливи диджеи и продуценти на съвременната сцена. Понастоящем държи третото място в класацията на BBC Sound of 2024, Peggy е спечелила номинация на наградите Brit Awards 2024 в категорията "Международна песен на годината" за своя мегахит "(It Goes Like) Nanana", която е една от най-известните песни в последно време.

Skepta е опитен представител на жанра грайм и е един от най-разпознаваемите изпълнители на британския хип-хоп. Той е опитно MC, продуцент и собственик на лейбъл, който изиграва решаваща роля за извеждането на грайм от ъндърграунда и навлизането му в музикалния живот на 21-ви век. В момента работи по новия си албум "Knife and Fork", а през юли ще представи своето енергично шоу на летище Тренчин.

Джеймс Блейк, снимка: PR

В момента James Blake е един от най-търсените певци, продуценти и автори на песни на световната музикална сцена. Носител е на престижните наградите "Грами" и "Меркюри" и тази година отново е номиниран е за "Грами", "Брит" и "Меркюри". Сътрудничил си е с известни изпълнители като Beyoncé, Kendrick Lamar, Jay-Z, Travis Scott, Rosalía, RZA, Brian Eno, Bon Iver, Miley Cyrus, Frank Ocean и Vince Staples.

Емблематичното дуо Royal Blood на Майк Кер и Бен Тачър ще донесе голяма доза рок на летище Тренчин през юли. Техният едноименен дебютен албум, издаден през 2014 г., им носи номинация за престижната награда Mercury Prize. През 2015 г. те печелят наградата за най-добра британска група на годината на наградите BRIT.

Pendulum - една от най-известните дръм енд бейс групи на 21-ви век, ще се представи на Pohoda 2024 с пълен състав на живо. Пригответе се за наелектризиращ синтез на дръм енд бейс, обвит в рок енергия. Pendulum ще се завърнат на летище Тренчин след 15 години.

Американското дуо Ерик Бъртън и Адриан Кесада създават Black Pumas през 2017 г., но вече са успели да получат 7 номинации за "Грами" (включително една за най-добър албум). Дебютният им албум "Black Pumas" ги изстрелва в светлината на музикалните прожектори през 2019 г., превръщайки се в един от най-прочутите дебютни албуми през последните години. Можете да се насладите на тази фантастична смесица от психеделичен соул, R&B, джаз-фънк и симфоничен поп на летище Тренчин между 11-14 юли.

Morcheeba, снимка: PR

Емблематичната британска група Morcheeba оставя трайна следа на трип-хоп и даунтемпо музикалната сцена. Албумът им "Big Calm" от 1998 г. е задължителен за слушане и е едно от легендарните произведения, които звучат футуристично и днес.

Роб Гарза и Ерик Хилтън създават Thievery Corporation през 1995 г. и дебютният им албум "Sounds from the Thievery Hi-Fi" (1996), както и "The Mirror Conspiracy" (2000) и компилацията "DJ.Kicks" се превръщат в класика в областта на даунтемпо и лаундж музиката. В творчеството си те без усилие смесват дъб, бразилски ритми, реге, боса нова, хип-хоп и електроника, като включват и трип-хоп, уърлд мюзик и различни други стилове. В техните албуми са участвали големи имена като David Byrne, Perry Farrell, Emiliana Torrini и дори The Flaming Lips.

Arlo Parks може да е само на 23 години, но невероятният ѝ талант не може да бъде измерен. Тя прави фурор на музикалната сцена през 2021 г. с дебютния си албум "Collapsed in Sunbeams". Печели наградата BRIT за новоизгряващ изпълнител на годината, наградата Mercury и номинация за Grammy, наред с още други. Arlo прави красиви песни, които съчетават инди поп със соул, R&B и фолк. Текстовете ѝ разглеждат проблемите, с които се сблъскват младите хора в днешния свят, което кара мнозина да я наричат най-поетичната певица на нашето време.

Американският рапър Noname смесва хип-хоп със соул и джаз и пише текстове, които са едновременно смислени и хумористични. Тя издава първия си микстейп, "Telefone", през 2016 г. и оттогава всеки неин албум е сред най-очакваните през годината. Ако обичате потока и текстовете на Little Simz, изобретателността на Monte Booker и соул влиянията в творчеството на Andreson.Paak или Jill Scott, ще се влюбите в Noname от първо слушане.

Още за Pohoda 2024

Кого да очаквате на Pohoda 2024: Queens of the Stone Age, Peggy Gou, Skepta, James Blake, Royal Blood, Pendulum (на живо), Black Pumas, Arlo Parks, Morcheeba, City Morgue, Thievery Corporation, Nia Archives, Emilíana Torrini, Noname, Genesis Owusu, Ezra Collective, Jockstrap, SOFT PLAY, LA Priest, The Armed, The Oozes, JFDR, DEADLETTER, English Teacher, Descartes a Kant, Meta and the Cornerstones, Aquaserge, BSÍ, Ndox Électrique, Ni, Bazzookas, Pražský výběr, Richard Müller и много други.

Pohoda превърна номинацията си на Европейските фестивални награди 2023 в победа в категорията "Най-добър среден по големина фестивал". Това затвърждава мястото му сред най-добрите фестивали в Европа. Победителите във всяка категория бяха обявени на 17 януари по време на гала церемония в Гронинген, Нидерландия.

Билети могат да бъдат закупени от официалния сайт на фестивала, а промоционалния тридневен пас до 7-ми май 2024г. е на цена от 139 евро - https://shop.pohodafestival.sk/en.