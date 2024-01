Издават нова концертна колекция записи на Dire Straits

Групата може би е най-известна с песента си, която бе начело на класациите, "Money for Nothing" от албума "Brothers in Arms" от 1985 г. Но колекцията "Dire Straits Live 1978-1992" показва, че групата има много повече от една песен или албум. "Brothers in Arms" беше номер едно в класацията за девет седмици в САЩ.

Колекцията от осем компакт диска представя широка палитра от песни на Dire Straits - от "Romeo and Juliet" през звуковите търсения на "Telegraph Road" и "Private Investigations" до по-масови произведения като "Walk of Life".

Повече за новото издание

Само 29 от песните в колекцията не са издавани досега. Повечето от тях са от концерта "Dire Straits Live from the Rainbow Theatre" от 1979 г., който се разпространява публично за пръв път. "Live at the BBC", издаден през 1995 г., показва групата още от началото на пътя ѝ през 1978 г. Включена е и разширена версия на албума "Alchemy" от 1984 г., както и записи на "On the Night" и "Encores" от последното турне от 1992 г., пише БТА.

