JP3 представя премиерно CHANGE THE WAY в София

Tриумф на емоциите ни очаква на 22 октомври в Sofia Live Club. JP3 представят премиерно за София новия албум от музикалната си палитра.

С променен съставще гостува по повод представянето на новия албумАлбумът бе представен премиерно на сцената на Аполония в Созопол през септември тази година и е плод на дълги години труд и колаборации с различни музиканти.Част от 12-те композиции са създадени по време на домашната изолация в България, след което всички избрани произведения от общо 17, са записани в студиото на радио "Варна". Berlin, Sigh, Spinning wheels, One more и The Cool guy, са само част от новия проект, който идва след успешните соло пиано албуми на Живко Петров - After 4 през 2015 и TEN през 2019.Очакваме с нетърпение предстоящия концерт, когато ще бъдем вълнуващо омагьосани от: Живко Петров - пиано, Димитър Семов - ударни и Димитър Карамфилов – контрабасБИЛЕТИ на предварителна продажба в мрежата на eventim.bg на цена 25 лева, а на място в деня на събитието ще са 30 лева. РЕЗЕРВАЦИЯ за концерта може да се направи в сайта на клуба тук билети - тук , и събитието във Facebook