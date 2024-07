Концертът на Thievery Corporation в София с нова локация

Концертът на Thievery Corporation на 11 юли се мести на открито в Националния исторически музей, съобщават организаторите.

Промяната на мястото на провеждане се налага поради удължаване на снимачния процес на голяма филмова продукция на територията на киноцентър Бояна, която не позволява застъпване с шума от репетицията за концерта и самия концерт на Thievery Corporation. Въпреки поетия преди месеци ангажимент към EventEase от киноцентър Бояна, мениджмънтът на снимачния център не успя да намери възможност да изпълни този ангажимент на тяхна територия при появилите се обстоятелства. Това доведе до промяна на локацията и пренасочване на нашето събитие към НИМ, където през 2022 г. се проведе последният концерт на групата у нас. Началният час на отваряне на врати остава 19:00 часа, а краят на шоуто е предвиден за 23:00 часа.

Още: Световната сензация Tekashi 6ix9ine и трап звездата NLE Choppa с първи концерт в България

Какво да очакваме от концерта

На 11 юли ще се насладим на живо на култовите "Warning Shots", "The Richest Man In Babylon", "Lebanese Blonde", "Until The Morning", "Sweet Tides", "Amerimacka", "All That We Perceive", "State Of Our Union", "Revolution Solution ", "Liberation Front ", "El Pueblo Unido", "Is It Over", "Exilio", "Shadows Of Ourselves", "En Simple Histoire", "Facing East", "The Numbers Game", "Mandalla", "Letter To The Editor" и мнго други.

Водени от съвместната си страст да създават музика с отличително емоционално и еклектично настроение, Ерик Хилтън и Роб Гарза от THIEVERY CORPORATION прекарват заедно повече от две десетилетия, изграждайки своя собствен музикален храм, в който преплитат Reggae, Lounge, Dub, Bossa Nova, Afro-Beat, Тrip-Hop, Аcid Jazz с индийски, бразилски и арабски мотиви…

Концертът на Thievery Corporation ще бъде подгрян от живото изпълнение на гръцката авангардна певица IOTA PHI, която набира все по-голяма международна популярност. Тя има успешни участия като подгряващ артист на имена като Katy B, Florence and the Machine, Orbital, Schiller, Marina and the Diamonds и Muse. Музиката ѝ е смесица от електроника, хипнотичен и футуристичен гот-поп, създавайки на живо перфектно оркестриран музикален хаос.

Още: Хипнотизираща красавица ще подгрява Лени Кравиц в Бургас на 6 август (ВИДЕО)

По традиция, след всеки концерт на Thievery Corporation има и голямо афтър парти, което среща бандата и екипа ѝ с феновете след концерта. И тази година Бар Петък ще е домакин на афтър партито, което започва веднага след концерта.

Билети все още може да се намерят онлайн ТУК и и на каса само в магазини "На Тъмно". Билети ще се продават и на място от 18:00 часа. Деца до 12 години влизат без билет, но придружавани от родител. Пригответе се да се слеете с музиката на кралете на лаунджа - THIEVERY CORPORATION на открито в Националния исторически музей.