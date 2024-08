Lost Frequencies е първият хедлайнер на новия 3-дневен фест за електронна денс музика AURA

АURA приключението започва на 20-22 юни 2025. Lost Frequencies е първият хедлайнер на ново музикално изживяване в сърцето на София догодина, съобщават организаторите от Fest Team.

Ново аудио-визуално приключение оживява в столицата през юни 2025! След като публиката вече се срещна със световни звезди като Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike и талантите Tungevaag, Mees Salomé и Youna, Fest Team представя: AURA - тридневно музикално приключение в сърцето на София.

Какво ще представлява новият фестивал

АURA е едновременно музикално и визуално изживяване с тематични сцени, интерактивни инсталации и вдъхновяващи арт зони, които разказват епична история за стремежа на хората за възстановяване на хармонията и баланса в техния свят. Посетителите могат да очакват разнообразие от сетове на световни EDM артисти, съчетани с впечатляващи светлинни и танцови шоута, интерактивни портали и тематични кулинарни изкушения.

Първият голям хедлайнер на новия музикален формат, в който главна роля имат и публиката, и водещи имена от електронната сцена, е белгийската суперзвезда Lost Frequencies с истинско име Феликс Де Лает, който за последните пет години се утвърди като един от най-успешните артисти на международната сцена. Той ще пренесе своя неповторим звук и енергия на сцената с глобалните си хитове като "Are You With Me", достигнал до първо място в 18 държави, включително и в Обединеното кралство, който го направи и първият белгийски артист, постигнал този успех там, както и "Where Are You Now", който през 2023 г. му донесе номинация за Brit Award и достигна платинен статус в 14 територии. Със своята характерна смесица от uplifting house, тропически ритми и емоционални вокали, първият официален гост в AURA царството без съмнение ще направи атмосферата и изживяването незабравими за всички присъстващи.

Early bird билетите за AURA Festival са вече в продажба на цени, стартиращи от 160 лв. за тридневен билет в мрежата на Ticket Station Bulgaria.

