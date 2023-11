Метъл атака в София: As I Lay Dying с концерт в София през април

След като миналата година, благодарение на Fest Team, българските фенове на актуалната метълкор вълна успяха да гледат на родна земя знакови за течението банди като Architects, Bullet for My Valentine, While She Sleeps и Bleed From Within, догодина към елитната поредица се включват и As I Lay Dying. Американците имат повече от две десетилетия активна дейност, седем албума и номинация за "Грами" за "Nothing Left", сингъл от албума им в Топ 10 "An Ocean Between Us".