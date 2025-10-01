"Молец" издадоха песен с Теодосий Спасов и Стунджи (ВИДЕО)

След близо седем месеца подготовка, "Молец" издават нова песен! Парчето е озаглавено "Вече знам" и е създадено в колаборация с двама от най-значимите български музиканти – световно признатия майстор на кавала Теодосий Спасов и изключителния барабанист и перкусионист Стоян Янкулов – Стунджи. Премиерата на песента е днес и вече може да бъде слушана във всички музикални платформи.

Повече за новата песен на "Молец"

Видеоклипът към "Вече знам" отново е дело на режисьора Крис Захариев, а оператор е Пламен Каменов, тандем, с който групата продължава успешното си партньорство. Визията обещава отново да бъде силна и въздействаща, в духа на стандарта, който "Молец" поддържа в цялото си творчество.

Премиерата на песента идва само няколко седмици преди големите акустични концерти на групата в Зала 1 на НДК – на 4 и 5 ноември 2025 г. И на двете дати групата ще представи най-новия си албум "ПАРАКЛИС" в специални акустични аранжименти, които ще прозвучат за първи и последен път именно в този формат. С участието на над 10 музиканти, вокалното трио "Фида" и струнен квартет, спектаклите обещават незабравимо музикално преживяване.

Билети за концертите "ПАРАКЛИС" – Акустично може да откриете в мрежата на Ивентим.

