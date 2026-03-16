Дадоха на Македония да организира "Евровизия"

Скопие се готви за голям музикален спектакъл! Медиите в западната ни съседка гръмнаха с новината, че страната е селектирана да домакинства песенния конкурс на "Евровизия".

Канал Jingle TV съобщи радостната за Скопие новина. Важно е уточнението, че става въпрос за "Детската Евровизия", коята и България е домакинствала през 2015 г. Това се случи, след като през 2014 г. Крисия, заедно с Хасан и Ибрахим и "Детска планета", представиха страната ни и бяха избрани за фаворит от публиката, но с гласовете на журито останаха втори, а победител беше Италия. В последствие Италия се отказа от домакинството си и конкурсът се проведе в София.

Франция се е отказала от домакинство

Македония е избрана за домакин на "Детската Евровизия 2026", която според последната информация трябва да се проведе в столицата – Скопие, написа Jingle TV.

Информацията се е появила след пресконференция в San Marino RTV, където директорът Роберто Серджо неволно е разкрил, че домакин на следващото издание на "Детската Евровизия" ще бъде Северна Македония. По първоначална информация Северна Македония е била първата страна, подала кандидатурата си да организира конкурса и най-вероятно ще получи тази възможност.

Очаква се скоро официално потвърждение от Европейския съюз за радио и телевизия и националната служба Македонско радио и телевизия, пишат македонските медии.

Франция, която спечели изданието през 2025 г., реши да не организира фестивала догодина, така че процесът на избор на нов домакин започна. Така организацията на едно от най-гледаните музикални събития за младежи в Европа е било поверено на Македония.

"Исторически момент"

"Това ще бъде исторически момент – първият път в историята, когато събитие от "Евровизия" ще се проведе в Македония, а също и първият подобен спектакъл в която и да е от бившите югославски страни след 2008 г.", пише Jingle TV.

Според македонските медии "Детската Евровизия" е световна сцена, където млади таланти от десетки европейски държави презентират своята музика и за Македония е огромна възможност да представи своята култура и гостоприемство на целия свят.

Македония подготвя спектакъл, какъвто регионът не е виждал отдавна, заканват се от македонска страна.