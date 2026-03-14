"Буря в чаша вода": Михаела Филева с лична изповед за големите страхове

Точно на на петък 13-и Михаела Филева представи новия си сингъл "Буря в чаша вода". Това е песен, която открито засяга важни теми сред сред обществото - тревожността и борбата с вътрешните страхове – нещо, което много хора преживяват, но за което рядко говорят. "В свят, в който социалните мрежи често създават усещане за безупречен живот, разговорът за психичното здраве все още остава на заден план. "Буря в чаша вода" е деликатен поглед към моментите, в които оставаме насаме с най-големите си страхове и те побеждават… но само в битката, не и във войната.", споделя Филева в Instagram за новия си проект.

С песента си, изпълнителката изпраща "силна прегръдка към всеки, който тихо води личната си борба за смисъл и щастие." "Просто дишай. И това ще мине. Това е буря в чаша вода. Заедно сме в това!", допълва Михаела.

Песента е по текст на Филева, а по музиката и аранжимента работи съвместно с Ангел Проданов - Acho.

Видеото към сингъла е режисирано от Бойко Щонов, а оператор е Атанас Атанасов. Визуалната концепция следва темата за вътрешната буря чрез силни контрасти, напрежение и постепенно успокояване.

След повече от 15 години на сцената Михаела продължава да търси нови посоки в поп музиката. Този път с песен, в която личната изповед среща силното емоционално звучене на кинематографичния електро поп.

