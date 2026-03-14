Марая Кери подготвя нова музика. Ще издаде изгубения си албум

Марая Кери разкри, че записва нова музика. 56-годишната поп-дива пусна албума "Here For It All" през септември 2025 г., но вече работи по нов материал и е "много развълнувана от това". "Определено записвам нова музика и съм много развълнувана от това. И да, аз като че ли винаги записвам нова музика, но се надявам, че ще се представи добре и хората ще я харесат. Но да, нова музика", сподели тя пред Variety.

На въпроса дали работи по нов албум, тя отговори шеговито: "Когато кажа това, хората ми се ядосват".

Марая Кери все още планира да издаде изгубения си гръндж албум "Someone's Ugly Daughter", но не е сигурна кога.

Mariah Carey on Her Third Rock and Roll Hall of Fame Nomination, Unreleased Grunge Album and Plans for the 25th Anniversary of 'Glitter' https://t.co/25D6eJMreN — Variety (@Variety) March 12, 2026

На въпроса дали ще излезе версията с нея като вокалистка, тя отговори: "Е, искам това да се случи, но, знаете, трябва да почакам".

Попитана какво ѝ пречи, тя настоя: "Не знам. Просто буквално трябва да изчакам малко и да го издам. И ще го направя. Ще го направя. Просто, знаете, цялата работа".

Луксозно издание и преиздаване на "Glitter"

Изпълнителката, която тази година е номинирана за трети път за влизане в Залата на славата на рокендрола – разкри и плановете си за 25-годишнината на филма "Всичко, което блести" и саундтрака към него.

Музикалната романтична драма от 2001 г. първоначално се провали в боксофиса, но саундтракът ѝ спечели толкова предана публика, че през 2018 г. феновете стартираха кампанията "Justice For Glitter" – което в крайна сметка върна албума в класациите по целия свят.

На въпроса как планира да отбележи този важен момент, тя отговори: "Планираме луксозно издание и преиздаване, или може би само едно, не знам. Работим по въпроса. Много се вълнувам".

Mariah Carey reveals that she regretted putting "Glitter" out at the time because it was a "disastrous flop": “I used to hate it. I used to be so like, why did I do that? And then, you know, it became something that I really loved, and it just sort of took on its own thing.”… pic.twitter.com/0q3NbsMxPI — Variety (@Variety) March 12, 2026

Поради слабите резултати в боксофиса Марая не харесваше филма, но се научи да го обича. "Преди го мразех. Постоянно си казвах: "Защо ли го направих?" А после, знаете ли, това се превърна в нещо, което наистина обикнах, и просто придоби свой живот", каза певицата.

Когато беше попитана защо, тя отговори с усмивка: "Защото беше катастрофален провал", цитират я от БГНЕС.