Любопитно:

Легендарните Judas Priest се завръщат в България това лято

16 март 2026, 10:45 часа 245 прочитания 0 коментара
Две години след големия им концерт у нас легендарните Judas Priest се завръщат в България за нова порция хеви метъл класика това лято на 29 август 2026 г. на сцената на Vidas Art Arena. Концертът е част от предстоящото им европейско турне под името "Faithkeepers". София е една от спирките на обиколката им, която започва от Германия и ще премине през Полша, Чехия, Словакия, Обединеното кралство, Нидерландия, Франция и Испания.

Judas Priest са от онези музикални величия, които колкото и пъти да гледаш на живо, никога не е достатъчно. С впечатляваща кариера, която продължава почти 60 години, групата се формира през 1969 г. в Бирмингам, Англия – родното място на хеви метъла според мнозина. И до днес присъствието на бандата на световната музикална сцена остава повече от активно. От емблематични албуми като "Sin After Sin" (1977), "British Steel" (1980) и "Screaming for Vengeance" (1982), през вероятно най-тежкия им албум "Painkiller" (1990), до “Firepower” (2018), който включва 14 песни и се превръща в един от най-високо оценените записи в кариерата им, Judas Priest продължават да се развиват и да бъдат еднакво обичани както от критиката, така и от феновете.

Фотограф: Licata.bg/ Rumina Georgieva

През 2022 г. членовете на бандата, Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill и Scott Travis, са приети в Rock and Roll Hall of Fame, въведени от легендарния шок рокер Alice Cooper. Съвсем наскоро барабанистът на Judas Priest Scott Travis беше отличен и с "The Louie Bellson Award" на наградите “Drumeo Awards” за своя траен принос към майсторството зад барабаните. “Много съм развълнуван и поласкан да получа тази награда. Това е истинска чест за мен. Благодаря ви”, споделя легендарният музикант. Миналия месец пък се състоя премиерата на документалния филм за Judas Priest – "The Ballad of Judas Priest" – по време на 76-ото издание на Международния филмов фестивал "Берлинале". Лентата проследява повече от 50 години от историята на групата от работническите квартали на Бирмингам до въвеждането ѝ в Rock and Roll Hall of Fame.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Въпреки 19-те си албума, хилядите концерти и множеството награди, хеви метъл величията остават неуморими. Последният им албум "Invincible Shield" беше представен с мащабно турне през 2024 г., част от което беше и концертът им в България. Турнето беше разпродадено в Обединеното кралство и Европа, а успехът му в Северна Америка беше толкова голям, че групата направи две обиколки там през същата година. Сред отличията им са и наградата "Грами" за "Най-добро метъл изпълнение" през 2010 г. за песента "Dissident Aggressor" от лайв албума "A Touch of Evil: Live", както и наградата VH1 Rock Honors през 2006 г.

Българската публика добре помни последната среща с Judas Priest през 2024 г., когато групата събра хиляди в зала. Тогава сред феновете имаше представители на три поколения. Съвсем скоро любителите на тежката музика отново ще имат възможност да се насладят на безкомпромисния звук и глас на величията от Бирмингам – този път на открито в сърцето на Борисовата градина, на сцената на Vidas Art Arena.

Билетите за концерта на Judas Priest, които идват у нас по покана на Fest Team, влизат в предварителна продажба на 17 март за членове на Fest Club, а в масова продажба – на 18 март в мрежата на Ticket Station и стартират на цени от 55 евро. Събитието във фейсбук е тук.

Новини за всички предстоящи събития може да намерите на: festteam.bg и ticketstation.bg

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Judas Priest музика концерти
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес