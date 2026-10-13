Музиката на легендарния Vangelis оживява в Зала 1 на НДК на 9 май 2027 г.

На 9 май 2027 година Зала 1 на НДК ще се превърне в сцена за едно от най-вълнуващите музикални събития на годината – "VANGELIS - ORIGINAL SYMPHONIC CONCERT". BGTSC в сътрудничество с JVC Group представя мащабен мултимедиен спектакъл, който ще почете творчеството на Евангелос Одисеас Папатанасиу (Vangelis) – един от най-влиятелните композитори на XX век и пионер на електронната музика.

Грандиозният концерт на продуцентската компания JVC Group с участието на пражката филхармония бе представен за първи път миналата година пред напълно разпродадената зала O2 Arena в Прага, където пожъна изключителен успех.

Снимка: JVS Group

Повече от 100 музиканти на сцената, съчетаващи силата на симфоничен оркестър и хор, ще представят вечните композиции на гръцкия визионер. Музикалното пътешествие ще бъде допълнено от внушителни визуални прожекции на голям екран, свързани с култовите филми, чийто звук Vangelis промени завинаги.

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Специален гост на събитието е британският диригент Пийт Харисън (Pete Harrison). Признат като име от топ класа в развлекателния симфоничен жанр, Харисън е известен с перфектното съчетаване на класическия оркестров апарат с поп културата и филмовата музика – умение, което му осигурява постоянни ангажименти на най-големите европейски сцени.

Специално място в програмата ще заеме емблематичната музика от епичната лента "1492: Завладяването на рая". Основната тема "Conquest of Paradise" отдавна е надхвърлила рамките на киното и се е превърнала в световноразпознаваем химн, който и до днес звучи на големи спортни събития и официални церемонии по целия свят. Публиката в Зала 1 ще чуе още незабравимите теми от шедьоври като носителя на "Оскар" "Огнените колесници", култовия "Блейд Рънър" на Ридли Скот, "Александър", психологическата драма на Роман Полански "Горчива луна" и приключенския филм "Баунти".

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Стилът на Vangelis, уловил мащаба на симфоничната музика и иновацията на електронните елементи, ще оживее в неповторима атмосфера, обещаваща незабравимо изживяване за сетивата.

Билетите са в продажба ексклузивно в мрежата на Eventim.bg и Билетния център на НДК. Организаторите уточняват, че електронните билети не е необходимо да бъдат разпечатвани и могат да бъдат сканирани директно от екран на мобилен телефон.