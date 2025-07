"Няма да има друг като Ози": Звездите скърбят за покойната хеви метъл легенда (СНИМКИ)

Музикални звезди, фенове и бивши колеги от отдадоха почит на Ози Озбърн, фронтмен на хеви метъл група Black Sabbath, който почина на 76-годишна възраст. Black Sabbath "загубиха нашия брат", заяви съоснователят на групата Тони Айоми, докато басистът Джизър Бътлър си спомни за последния им концерт, а барабанистът Бил Уорд сподели стара тяхна обща снимка. Смъртта на музикалната икона във вторник настъпи по-малко от три седмици, след като групата му изнесе прощалния си концерт в родния му град Бирмингам.

"Той обичаше това, което правеше, обичаше музиката, обичаше да свирим заедно и се радвам, че имахме възможността да се съберем отново, за да направим прощалното шоу", каза Айоми в сряда в предаването "Today" на BBC Radio 4. "Беше блестящо да бъда отново с всички момчета и атмосферата, а за Ози беше блестящо, защото той наистина искаше да го направи, чувстваше се като у дома си там и беше добре за всички нас."

Снимка: Getty Images

Озбърн, известен с енергичните си и противоречиви изпълнения на живо, вдъхнови цяло поколение музиканти, пише BBC. "Невъзможно е да се опише с думи какво означаваше Ози Озбърн за Metallica", се казва в изявление на групата в X. "Герой, икона, пионер, вдъхновение, ментор и най-вече приятел са няколко от нещата, които идват наум."

OZZY RIP



It’s impossible to put into words what Ozzy Osbourne has meant to Metallica. Hero, icon, pioneer, inspiration, mentor, and, most of all, friend are a few that come to mind. Ozzy and Sharon believed in us and transformed our lives and careers. He taught us how to play… pic.twitter.com/Am4UZbLXpw — Metallica (@Metallica) July 22, 2025

Хенри Ролинс, бивш фронтмен на хардкор групата Black Flag, заяви, че е "рядкост някой да бъде такъв синоним" на определен музикален жанр. "Но, ако искате да говорите за хеви метъл, на първо място това са Ози Озбърн и Black Sabbath. Всички останали идват след това."

Американската рокгрупа Aerosmith го нарече "наш брат в рока" и изпрати своята любов към "милионите по света, които почувстваха неговия огън".

We’re heartbroken to hear about the passing of our brother in rock, Ozzy Osbourne. A voice that changed music forever. From Black Sabbath to his solo work, Ozzy redefined what it meant to be heavy. He did it all with heart, grit, and that wild spirit only he could bring.



Our… pic.twitter.com/GNR3Rcw2wU — Aerosmith (@Aerosmith) July 22, 2025

Всички колеги на Озбърн от Black Sabbath споделиха отделни възпоменания в социалните мрежи. Барабанистът Бил Уорд си спомни за времето, прекарано заедно, и каза: "Къде ще те намеря сега? В спомените, в неизречените ни прегръдки, в пропуснатите ни телефонни обаждания? Не, ти си завинаги в сърцето ми."

Where will I find you now? In the memories, our unspoken embraces, our missed phone calls, no, you’re forever in my heart. Deepest condolences to Sharon and all family members. RIP Sincere regrets to all the fans. Never goodbye. Thank you forever. Bill Ward pic.twitter.com/2HSaIZfkX2 — Bill Ward (@billwarddrums) July 22, 2025

Басистът и текстописец Джизър Бътлър написа: "Сбогом, скъпи приятелю. Благодаря за всички тези години - много се забавлявахме. Четири хлапета от Астън - кой би си помислил, а?" "Собствена категория".

Последният концерт

На 5 юли "принцът на мрака" изнесе концерт в Бирмингам, подкрепен от много от музикантите, които беше вдъхновил, включително Metallica и Guns N' Roses. Били Корган, вокалистът на The Smashing Pumpkins - една от многото групи, които свириха заедно с тях - каза: "Това е много важно: "Някои от най-големите музикални изпълнители в света пристигнаха от всички краища на света, за да присъстват там и да отпразнуват наследството на тази група. Това е един от най-великите музикални моменти в живота ми", добави Корган, който говори пред предаването "Светът днес" на BBC Radio 4.

"За да бъде толкова близо до смъртта на 5 юли и все пак да се качи там и да изпълни това, което е обещал... Уау! Това го поставя в собствена категория", написа в Instagram Сами Хагар, бившият вокалист на Van Halen, който също свири на прощалния концерт.

AC/DC написаха, че смъртта на Озбърн е "голяма загуба за всички, които го обичаха", а сър Елтън Джон публикува в Instagram: "Толкова е тъжно да чуя новината за смъртта на Ози Озбърн. "Той беше скъп приятел и огромен новатор, който си осигури място в пантеона на рок боговете - истинска легенда. Той беше и един от най-забавните хора, които някога съм срещал. Той ще ми липсва много. На Шарън и семейството изпращам своите съболезнования и любов."

Foo Fighters написаха, че "рокендролът нямаше да е толкова силен и забавен" без Озбърн, а фронтменът на Led Zeppelin Робърт Плант заяви, че той "наистина е променил планетата на рока".

Rest in peace, Ozzy. And thank you for a lifetime of inspiration. Rock and Roll would not be as loud or as fun without you. You will be forever missed.



Our deepest condolences to the entire Osbourne and Sabbath family.



📷 @RossHalfin pic.twitter.com/b6aWe8msKo — Foo Fighters (@foofighters) July 22, 2025

Американският рок певец Алис Купър посвети шоуто си в Кардиф във вторник на Озбърн и каза в изявление: "Целият свят скърби за Ози тази вечер. През дългата си кариера той спечели огромно уважение сред колегите си и от феновете по целия свят като ненадминат шоумен и културна икона."

Били Айдъл заяви, че Озбърн "е отворил музикални врати за хора като мен в момент, когато бяхме много млади и търсехме вдъхновение", а вокалистът на Green Day Били Джо Армстронг публикува снимка на певеца в Instagram и написа: "Нямам думи. Обичаме те, Ози."

Фронтменът на Kiss Джийн Симънс заяви пред BBC Breakfast: "Знам, че в момента милиони фенове по света плачат и са шокирани, а сърцето ми е с Шарън, семейството и феновете. Нямаше никакви глупости за него - той се е срещал с кралици, политически лидери, мисля, че е справедливо да се каже, че никога не е имало Ози Озбърн преди Ози и ще има друг Ози. Той беше уникален, обичан човек."

Yungblud, който само преди седмици изпълни кавър на "Changes" на прощалния концерт с Black Sabbath в Бирмингам, приветства Озбърн като "легенда" и каза: "Не мислех, че ще си отидеш толкова скоро".

Във вторник семейството на звездата съобщи за смъртта му в изявление: "С повече тъга, отколкото могат да предадат обикновените думи, трябва да съобщим, че нашият обичан Ози Озбърн почина тази сутрин. Той беше със семейството си и заобиколен от любов."