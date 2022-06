Очаквано: Украйна няма да е домакин на "Евровизия" през 2023 г.

Причината не е изненадваща – тя е свързана с „настоящите обстоятелства, в които не могат да бъдат изпълнени гаранциите за сигурност“.

Припомняме, че на 14 май Kalush Orchestra триумфира на „Евровизия“ 2022 с песента „Стефания“, след като получи най-много гласове от публиката. След това групата продаде трофея си за 900 хиляди долара и ги дари на украинската армия, която продължава да се бори срещу нападналите я руснаци.

The EBU has issued the statement below regarding the hosting of next year’s Eurovision Song Contest



