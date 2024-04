От Космоса до Епир: идват два уикенда на лондонска джаз-инвазия

Преди точно 11 месеца препълненият догоре Sofia Live Club аплодираше горещо един невероятен концерт с участието на кацналото от сцената на Лолапалуза космическо синт-пънк джаз трио от Лондон The Comet Is Coming. Едно лято по-късно, през септември, след може би най-силните си албум и турне, проектът на Шабака Хъчингс, Дан Ливърс и Макс Халет престана да съществува за огромна изненада на феновете си. Това се случи и с останалите проекти на Хъчингс, който се отдаде на новата си страст - флейтите - и днес го виждаме все по-често в компанията на Andre3000 - легендарният хип-хоп изпълнител от Outkast, изкачил класациите за албуми именно с изненадващото си ново поприще - дървените духови инструменти. Ливърс и Халет обаче остават на светлинна скорост и подготвят ремикс албума на съвместния си проект Soccer96 (гостувал у нас преди две години), а последният дори намира време и за нови албум и турне със съвсем различен проект - Coma World. Именно той ще бъде флагманът на музикалната космическата експедиция в две мисии на 11 и 12 април, наречена

Бетамакс, ударната свръхсила от The Comet Is Coming отново в България за Деня на космонавта (и вечерта преди него), начело на две музикални космически мисии! Coma World са Макс Халет (един от любимите брит-джаз барабанисти на България, гостувал с The Comet Is Coming, Sons of Kemet и Soccer 96) и Пит Бени от джаз-хип хоп колектива Speakers Corner Quartet. Двете горещи имена на лондонската джаз сцена идват с нов албум и нов колаборатор. Миналата година дуото се събира за записите на нов албум с, както го наричат "ритмично просветлен антиутопичен джаз", а към тях се присъединява визуалният и звуков артист Раймонд Уонг, "свирещ" на декове. Албумът Coma Wong излезе на 6 октомври м.г. и бе представен така: "Буреносните облаци се сбират в морето, а белите коне танцуват по-шеметно отвсякога по вълните. Cоma World избират да препуснат вън от бурята, да вдигнат платната и да ускорят по вълните към незнайно какво… Очаквайте прецизен ритъм, проектиран с правилната доза безгрижие, пулсиращи звуци, потопен в дрон и бас от дълбините, избухващ под повърхността."

И критиката не закъсня:

"Това е любимото ми парче напоследък… Обичам го." - Том Рейвънскрофт, BBC 6 Music, за сингъла им "Calamari"

"Дръзка d’n’b афера, нервна среща на дъб и джаз експериментите в нови канали" - "The Wire"

Двата родни екипажа, водачи на музикалните мисии, са подбрани специално от два от най-оригиналните независими музикални лейбъли от авангарда у нас - mahorka.org и Amek Collective. Всеки от тях представя своите сектори в звездните карти на модерната независима музика - IDM, electro, ambient, drone, noise и още поне толкова от по-напредничавите интелектуално-имерсивни музикални стилове днес. Всяка една от мисиите ще включва и визуално съдържание, курирано от сайта КОСМОС БГ, като част от средствата от продажба на билети ще бъдат дарени за нуждите на вероятно най-дейната родна онлайн медия, посветена на изследването на Вселената.

В Мисия 1 (11 април, четвъртък, клуб Live&Loud) ще прелистим звездните дневници на опитните навигатори Autonomaton, Kanz и Tales from the sleeping land, до един отчели се с издания в каталога на нетлейбъла Mahorka. Със специално участие ще се включи и една от най-интересните ни поп-изпълнителки днес - LVA, чийто омагьосващ трип-хоп влиза под кожата и на най-невъзмутимия астероид.

В Мисия 2 (12 април, петък, кино "Влайкова"), ще се потопим в далечните атмосфери, завихряни от шумните звукови гравитации на двама изпълнители от дрон/ембиънт/нойз каталога на Amek Collective - още един от по-оригиналните родни лейбъли за съвременен музикален авангард. Изненадата тук е абсолютния дебют на мистериозния проект Yantar, кръстен на иконични герой от комиксите "Дъга".

Само седмица по-късно Stretch и Comet City ви канят на възпламеняваща вечер с едни от най-търсените млади джаз-майстори на Лондон, изпълнявайки за пореден път рицарския си обет за висококачествен подбор на съвременна музика за родния меломан. До тях застава и "обичайният заподозрян" Аларма Пънк Джаз.

Две години и половина след като запали София от танци с групата на Теон Крос (Theon Cross, Sons of Kemet, Seed., Steam Down), неговият китарист Никос Зиаркас идва с "основната" си група - Valia Calda. В проекта свирят едни от най-сериозните джаз-музиканти от лондонската сцена, а музиката им среща сайкъделик-джаз, пънк рифове, медитативни импровизации и …фолк от Епир.

Сам Уорнър - тромпет и флюгелхорн / Sam Warner (Ariwo, Riot Jazz), Джеймс Олсоп - саксофон / James Allsop (Polar Bear, Dr. John, Nostalgia 77), Никос Зиаркас - китара / Nikos Ziarkas (Then Cross, Chelsea Carmichael, Nubya Garcia), Гаспар Сена - барабани и перкусии / Gaspar Sena (Alfa Mist, Maria Chiara Agrirò), Тодорис Зиаркас - контрабас, лира / Thodoris Ziarkas (Yazz Ahmed, Electric Litany)

"Родината ми там е, дето мразих,

И дето най-дълбоката омраза на света получих…"

Янис Агелакас

Текстът на гръцките пост-пънкове Trypes вдъхновява втория албум на основаната преди 10 години в Лондон джаз банда Valia Calda. При писането на музиката за Homeland ("Родина", излязъл преди по-малко от година), братята имигранти Никос и Тодорис Зиаркас подлагат душите си на кръстосан разпит, ровейки в собствения си опит като имигранти, търсещи собсвения си път из новата родина Англия. Копнежът по останалите някъде назад хора и места, носталгията, присъстват в албума подобно на фолк песните на гръцката диаспора по света.

Билети за събитията са на касите в мрежата на EasyPay и онлайн на epaygo.bg: https://epaygo.bg/epaygo/event/stretch.